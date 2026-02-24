Revelan cuánto jugadores lesionados tiene Alianza Lima para su partido contra UTC: "Se..."

Por la fecha número 4 del Torneo Apertura 2026, Alianza Lima recibió a Sport Boys en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute y obtuvo una victoria 1-0 gracias al gol de Renzo Garcés en el primer tiempo. Tras el compromiso, se informó sobre cuántos lesionados quedaron en el conjunto dirigido por Pablo Guede de cara a lo que será el siguiente duelo de la Liga 1 ante UTC en Cajamarca.

A través de sus redes sociales, el periodista Gerson Cuba filtró el número de elementos que terminaron golpeados en tienda íntima y asombró mucho a sus aficionados. Como sabemos, desde inicios de la temporada los victorianos han atravesado muchas bajas, tanto por indisciplina como lesiones, y por ello es primordial que el director técnico pueda contar con el 100% de su plantel.

"El duelo ante Sport Boys no dejó jugadores lesionados en Alianza Lima. Todos están aptos, salvo Jesús Castillo, quien se encuentra en la recta final de su recuperación, y Guillermo Viscarra", indicó el mencionado comunicador, señalando que el saldo es nulo y que no hay un solo futbolista que se haya sentido durante el encuentro con los rosados. Únicamente seguirán ausentándose los elementos que ya se conocían como el mediocampista peruano y el portero boliviano.

Guillermo Viscarra volverá a Alianza Lima recién en dos semanas.

Recordemos que este fin de semana Alianza Lima enfrentará a UTC en el Estadio Héroes de San Ramón por la fecha 5 del Torneo Apertura. Ambos clubes marchan en la cima del campeonato con 10 unidades, aunque los de Cajamarca primeros por diferencia de gol, y por ello el vencedor de este duelo clave se convertirá en el líder absoluto de la Liga 1 2026.

Alianza Lima vs. UTC: fecha, hora y dónde ver

El partido entre Alianza Lima y UTC se llevará a cabo el próximo sábado 28 de febrero desde las 13.15 horas de Perú. Asimismo, la transmisión del encuentro del fútbol peruano será mediante la señal de L1 MAX vía Movistar TV para todo el territorio nacional. Finalmente, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias y videos de los goles al instante, totalmente online.