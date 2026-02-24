Campeón con Alianza reveló que Hernán Barcos lo llamó para fichar por FC Cajamarca: "Hablé"

Alianza Lima dejó ir a Hernán Barcos y decidió fichar por FC Cajamarca para la temporada 2026 de la Liga 1. Sin embargo, el 'Pirata' no quería irse del todo del cuadro blanquiazul, por ello llamó a distintos futbolistas que tuvieron paso por los victorianos y se decidió por uno que salió campeón con los íntimos: Estamos hablando de Juan Pablo Goicochea.

En la conversación con el programa 'Mano a Mano' del medio deportivo 'D'enganche', Goicochea fue consultado sobre diversos temas que involucran a Alianza Lima, su paso por Platense de Argentina, fichar por Defensor Sporting y se dio el momento para revelar que estuvo cerca de volver al fútbol peruano.

"Hablé con Hernán (Barcos) para que vaya a (FC Cajamarca), pero al conversar con mi representante y al analizar las opciones, decidimos que Defensor Sporting era la mejor alternativa", mencionó.

El delantero de 21 años jugó en Alianza Lima desde las divisiones menores hasta lograr emigrar al fútbol argentino en Platense. Tras su paso por la escuadra blanquiazul, Goicochea logró su debut oficial en octubre de 2022 y fue parte del plantel que salió campeón de la Liga 1 en esa temporada.

Hernán Barcos es futbolista y directivo de FC Cajamarca

Hernán Barcos llegó a FBC Cajamarca tras no renovar su contrato con Alianza Lima. El 'Pirata' arribó al equipo cajamarquino como jugador y, al mismo tiempo, desempeña funciones en la gestión deportiva. Tras el inicio del fútbol peruano, el delantero argentino ya ha anotado 6 goles a su favor y es el máximo goleador.