Jugador extranjero obtuvo nacionalidad peruana y asegura su continuidad en equipo de la Liga 1: "Seguimos"

Son varios los jugadores internacionales que están en busca de conseguir la nacionalización peruana para evitar ocupar el cupo de extranjero en el fútbol nacional. Además del conocido caso del jugador de Universitario, otro club informó que uno de sus fichajes superó las pruebas y actualmente se encuentra realizando el trámite.

Sport Boys confirma nacionalización de uno de sus jugadores

Mientras se alistan para recibir a Deportivo Moquegua por la fecha 5 del Torneo Apertura. Sport Boys dio a conocer a toda su hinchada que el colombiano Carlos López Vanegas terminó con éxito su proceso para la nacionalidad peruana. La 'Misilera' indicó que el lunes se dará inicio a los trámites para el Documento Nacional de Identidad (DNI).

"El Club Sport Boys Assn. comunica a sus hinchas, medios de comunicación y público en general lo siguiente: Luego de los trámites iniciados en mayo de 2025, nuestro jugador Carlos López Vanegas culminó con éxito su proceso de naturalización y obtuvo la nacionalidad peruana. Seguimos trabajando con lealtad, confianza y compromiso para escribir la nueva historia del Club Sport Boys Association", explicaron en el comunicado.

Sport Boys dio importante noticia.

Desde que llegó a Sport Boys, Carlos López Vanegas ha marcado cuatro goles y registra un total de seis asistencias en 36 partidos jugadores. El extremo derecho reafirma su compromiso con el equipo rosado en busca de mantenerse en puestos de competición internacional.

¿Cuándo juega Sport Boys?

Sport Boys estará recibiendo a Deportivo Moquegua este sábado 28 de febrero como parte del Torneo Apertura. El duelo se jugará en el conocido Estadio Miguel Grau desde las 19:00 horas y se podrá ver a través de la señal de L1 MAX en las operadores de Claro, Best Cable, MiFibra, Win, DirecTV y también en Movistar.

El equipo de Sport Boys se ubica en el puesto 4 con apenas cuatro puntos, por lo que resulta importante buscar el triunfo ante el elenco de Moquegua que llega al encuentro con apenas 3 unidades en la tabla.