Misael Sosa, ex Sporting Cristal, sorprende en pleno mercado de pases y luce camiseta de club campeón

Uno de los jugadores que llegó con la intención de potenciar al plantel de Sporting Cristal fue Misael Sosa. El argentino arribó a suelo limeño con altas expectativas de la afición celeste, pero no logró tener la continuidad esperada bajo la dirección de Guillermo Farré y Paulo Autuori.

A mediados del 2025, Misael Sosa fue uno de los jugadores que no siguió más en el primer equipo de Sporting Cristal en la denominada 'purga'. Paulo Autuori decidió desprenderse de varios futbolistas y el argentino de 23 años terminó desvinculándose de los celestes para ir a Godoy Cruz.

Misael Sosa, ex Sporting Cristal, luce camiseta de club campeón

Tras su llegada a Godoy Cruz a mediados del 2025, Misael Sosa comenzó a trabajar arduamente en busca de ser titular en el conjunto del 'Tomba'. Sin embargo, comenzó a alternar en ciertos compromisos, en el que no logró tener la continuidad esperada. Algunas aficionados consultaron qué le deparará para el 2026, por lo que ahora el jugador sorprendió en redes sociales.

Y es que Misael Sosa compartió una publicación del mismo Godoy Cruz, en el que se le ve al jugador entrenando con el primer equipo del 'Tomba'. De esta manera, el ex Sporting Cristal sigue comprometido con la institución que fue campeón en la Segunda División de Argentina en las temporada 2005-2006.

Misael Sosa comparte publicación de Godoy Cruz durante entrenamientos.

Durante los meses que jugó con Godoy Cruz, Misael Sosa registró 11 partidos con el cuadro argentino en lo que fue el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina. Sumó un total de 259 minutos en el que no pudo anotar goles, ni brindar asistencias.

¿Cuándo termina el contrato de Misael Sosa con Godoy Cruz?

Misael Sosa tiene contrato vigente con Godoy Cruz desde julio del 2025 hasta diciembre del 2027. El argentino desea cumplir su vínculo con el 'Tomba' y ser pieza fundamental a sus 23 años de edad. El comando técnico lo seguirá evaluando en estos primeros días de entrenamiento para definir si estará dentro de la planificación deportiva.