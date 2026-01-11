- Hoy:
Alineaciones Sporting Cristal vs CD Moquegua: los inéditos onces que presentaron Autuori y Serna
Sporting Cristal superó 3-2 a CD Moquegua en un partido de preparación jugado en La Florida. Conoce los equipos que prepararon Paulo Autuori y Jaime Serna.
Sporting Cristal quiere llegar en óptimas condiciones al inicio de la Liga 1 2026. Para eso, el último domingo los rimenses sostuvieron un emocionante partido amistoso de pretemporada en La Florida. El cuadro de Paulo Autuori logró quedarse con la victoria 3-2, tras la anotación de su flamante refuerzo, Gabriel Santana.
Alineación de Sporting Cristal:
- Diego Enríquez, Juan Cruz González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva, Martín Távara, Catriel Cabellos, Cristian Benavente, José Mellán, Luis Ibérico, Írven Ávila.
Con una formación casi titular para el torneo local, el conjunto bajopontino presentó al argentino Juan Cruz González, el brasileño Cristiano Da Silva y el canterano José Mellán como algunas de sus principales novedades para el segundo tiempo donde ambos equipos terminaron igualados 2-2.
Juan Cruz González tuvo minutos en el amistoso de pretemporada ante CD Moquegua/Foto: Cristal
Bajo ese escenario, según la información que brindó el periodista Reinner Cueva Sánchez en sus redes sociales, en el tercer tiempo también de 30 minutos, los celestes alinearon a gran parte de sus jóvenes promesas como Bautista, Cuenca, Salgado, así como algunas figuras que ya tienen experiencia en la Liga 1 como Ballumbrosio y Del Valle que volvieron del extranjero a pedido del comando técnico.
- César Bautista, Joao Cuenca, Carlos Salgado, Leonardo Díaz, Duham Ballumbrosio, Yamir Del Valle, Ian Wisdom, Castillo, Gabriel Santana, Maxloren Castro, Mateo Rodríguez.
Por su parte, resalta la inclusión de Gabriel Santana, reciente contratación de Sporting Cristal para la temporada 2026 y autor del gol de la victoria sobre el elenco sureño. El brasileño se mostró como el conductor del equipo, e hizo un buen complemento en ataque con la 'joya' Maxloren Castro y el delantero Mateo Rodríguez.
Alineación de CD Moquegua:
- Renzo Figueroa, Eros Montenegro, Juan Diego Lojas, Kevin Moreno, Nicolás Amasifuén, Claudio Ramírez, Ramos, Allonso Dávila, José López, Marcello Negron, Jeferson Collazos.
Mientras tanto, de acuerdo a lo indicado por el periodista Ernesto Jerónimo Macedo en sus redes sociales, CD Moquegua, recién ascendido a la Liga 1 2026 mandó al campo de juego a un renovado once en su tercer encuentro amistoso de pretemporada.
En esta ocasión, jugó desde el vamos, el portero Renzo Figueroa, y los nuevos refuerzos Juan Diego Lojas con Nicolás Amasifuén ex Cienciano del Cusco. Del mismo modo, sobresalieron sus referentes como José López, y Jeferson Collazos en ofensiva.
