Ex River Plate fichó por rival de Alianza Lima y Universitario para la Liga 1 2026

El mercado de fichajes de la Liga 1 2026 está abierto y todos los clubes vienen preparándose. En ese sentido, un equipo decidió contratar a su defensor estrella para la presente temporada y se trata de un hombre con pasado en River Plate que viene para evitar todos los goles de Alianza Lima y Universitario de Deportes, sobre todo este último que es firme candidato al tetracampeonato.

Resulta que Alianza Atlético quiere tener un mejor año que la campaña pasada y por eso se ha reforzado lo mejor posible para la Primera División. Es así como el 'Vendaval' optó por hacerse con los servicios de un jugador argentino que se desenvuelve como central y su nombre es Román Suárez, quien fichó por todo el 2026 con los de Sullana.

"Defensor central de 24 años que se suma al Vendaval para fortalecer la última línea y dejarlo todo por estos colores. Bienvenido a casa, Román. ¡Vamos con todo!", precisó el club de Piura en su cuenta oficial de 'X'. El extranjero ha jugado en algunos clubes de su país, pero sin duda el más importante ha sido River Plate, donde estuvo hasta inicios del 2022.

Román Suárez firmó por Alianza Atlético.

Resulta que Román Suárez hizo divisiones menores en el 'Millonario' y también llegó a jugar en su reserva, pero como no le ofrecieron contrato profesional terminó yéndose como agente libre a Gimnasia y Tiro de la Primera Nacional (Segunda División). En el 2023 firmó por Camioneros de la Primera B Metropolitana (Tercera División) y, tras quedar en libertad, fichó por Alianza Atlético.

Alianza Atlético contrató a ex Alianza Lima

El 'Vendaval del Norte' no solo contrató al ex River Plate, sino que también fichó a un mediocampista que hasta hace días formaba parte de Alianza Lima. Nos referimos a Juan Delgado, volante de 20 años que formó desde muy chico las divisiones inferiores del conjunto blanquiazul.