Figura de Universitario sacude el mercado y ficha por destacado club de Argentina: "Nuevo jugador"

Universitario de Deportes empezó los preparativos para afrontar una nueva temporada, donde tendrá la obligación de poder conquistar el título de la Liga 1 y consagrarse como tetracampeones. No obstante, en medio de sus preparativos se conoció que una de sus figuras acaba de concretar su llegada al fútbol argentino.

Figura de Universitario sacude el mercado y ficha por club de Argentina

La dirección deportiva de Universitario sabe de la necesidad de poder retener a sus principales figuras. No obstante, sufrieron la salida de uno de sus jugadores titulares. Se trata de Nicolás Vaquer, futbolista argentino formó parte de las divisiones menores y disputó la Liga 3 con los cremas.

Según indicó el periodista deportivo Ernesto Vega, el zaguero central no continuará en la 'U' para la nueva temporada y acaba de concretar su llegada a Defensores de Belgrano, club que milita en la Primera Nacional de Argentina.

Nicolás Vaquer dejó de ser jugador de Universitario y seguirá su carrera en Argentina.

"Nicolás Vaquer es nuevo jugador de Defensores de Belgrano por todo el 2026. En el 2025 jugó en Universitario de Deportes, donde llegó con opción de compra que finalmente no fue ejecutada", fue la información que compartió el comunicador en su cuenta de 'X'.

Según detalló Vega, el central de 22 años contaba con una opción de compra en su contrato, ya que su pase pertenece a Instituto Atlético Central Córdoba. No obstante, la directiva optó por no ejecutarla.

Nicolás Vaquer y su paso por Universitario

Nicolás Vaquer se había consolidado como uno de los jugadores más destacados de Universitario en la Liga 3, siendo una pieza de gran peso en la zaga defensiva y se esperaba que pueda dar el salto para potenciar al primer equipo.

Sin embargo, tras confirmarse su salida, ahora buscará seguir creciendo y tendrá la opción de jugar en uno de los clubes más destacados de la segunda división del fútbol argentino.