Se fue de Universitario y ahora se rinde en elogios ante mítico club de Liga 1: "Mucha historia"

Universitario de Deportes sigue trabajando en Campo Mar con el objetivo de poder adquirir nivel para el inicio de la temporada. Para ello, el club ha venido conformando su plantel con varios fichajes, salidas y renovaciones. En esa línea, uno de los jugadores que dejó a los cremas sorprendió al elogiar a su rival en la Liga 1.

Se fue de Universitario y ahora elogió a mítico club de Liga 1

Se trata de Álvaro Rojas, flamante refuerzo de Cienciano para la nueva temporada. El volante llegó al cuadro imperial en calidad préstamo, tras conocer que no tendrá los minutos esperados en Universitario. Tras su fichaje, fue entrevistado por la prensa del cuadro imperial y dio sus impresiones del club.

Rojas detalló que se encuentra sumamente emocionado de poder haber concretado su pase al 'Papá' y no dudó en señalar que se trata de uno de los clubes más importantes, ya que posee una amplia historia, además de destacar sus copas internacionales.

Video: Cienciano

"Bastante feliz de poder sumar a este lindo plantel. Un club con mucha historia y tiene dos copas internacionales, así que bastante importante para mí. Al principio me costó un poco, pero ya me voy adaptando a la altura. Agradecer a la confianza del comando técnico. Anteriormente sí he jugado con Cienciano y me parece un club interesante", manifestó el volante nacional.

De igual manera, Rojas señaló que buscará impulsar al plantel para conseguir todos los objetivos planteados de la temporada. "El equipo está muy comprometido con los objetivos que tenemos y juntos vamos a sacar las cosas adelante", concluyó,

Álvaro Rojas y su etapa en Universitario

Álvaro Rojas no gozó de grandes oportunidades en Universitario, pues solo logró disputar 5 partidos con la camiseta crema en dos temporadas (2023 y 2024), donde solo pudo sumar 61 minutos en campo. Por ello, el club decidió darlo a préstamo a Juan Pablo II en 2025, donde si obtuvo gran regularidad.

Álvaro Rojas no fue considerado por Universitario y salió cedido.

No obstante, esto no fue suficiente para que sea considerado en el plantel principal para la Liga 1 2026 y ante la fala de oportunidades fue cedido a Cienciano, en su último año de contrato como crema.