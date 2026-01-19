Figura de Universitario de Deportes planea dejar el club a mitad de temporada: "Se quiere ir"

Universitario quiere regalarle una alegría más a sus hinchas y para ello es importante que los resultados los acompañen y así salir campeón. Así como se contó con importantes refuerzos para la Liga 1 y Copa Libertadores, también se despidieron de destacadas figuras y esto podría continuar a mitad de temporada. Se supo que uno de sus jugadores más importantes tiene serios planes de abandonar la institución en los próximos meses.

La campaña de la temporada pasada de Universitario de Deportes se destacó por la química que había entre los jugadores, quienes en su mayoría buscaban de manera conjunta campeonar en la Liga 1. Este año, algunos jugadores tendrían en mente otros planes y uno de ellos podría afectar gravemente la estructura del equipo principal.

Figura de Universitario planea dejar el club a mitad de temporada

En el programa 'Nada que no sepa', el comentarista de fútbol, Renato Luna, sorprendió al realizar una revelación sobre el futuro de Jairo Concha. De acuerdo a la información compartida por el presentador, el jugador de Universitario busca destacar durante la primera etapa del campeonato para jugar en el extranjero.

"Se quiere ir a mitad de año. Jairo quiere utilizar la primera mitad de año en la 'U' para romperla e irse", indicó en el programa de streaming sobre los planes a futuro que tendría el destacado futbolista que también vistió la camiseta de Alianza Lima.

(Video: Nada que no sepa)

Contrato de Jairo Concha con Universitario

Tras dejar Alianza Lima, Jairo Concha firmó por Universitario hasta finales de 2026 y de no presentar ninguna novedad, el jugador cumpliría con lo establecido y terminaría el año defendiendo los colores del equipo crema.