Se revela el futuro del 'Tunche' Rivera y si continuará en Universitario: "Conversaciones"

A pesar de las pocas oportunidades que tuvo como titular en Universitario, 'Tunche' Rivera supo aprovechar cada una de ellas, así como cuando le tocó entrar como suplente. Teniendo en cuenta que esto podría repetirse este año, el representante del futbolista, Narciso Algamis, señaló cuáles son los planes del jugador para la temporada 2026.

Antes del inicio de la Liga 1 2026, Universitario empieza a alistar todo su plantel para afrontar las competiciones nacionales, así como a nivel internacional. José 'Tunche' Rivera fue uno de los cambios que más le rindió y hasta la fecha se tenía en duda si continuaría siendo crema o buscaría otro club.

'Tunche' Rivera define su futuro en Universitario

Incluso con rumores que lo vinculaban a Melgar, su representante, Narciso Algamis, se encargó de hacer su descargo y asegurar que el 'Tunche' Rivera se quedará en Universitario durante la temporada 2026 para seguir haciendo goles y mantenerse enfocado en su trabajo.

"Sí, el 'Tunche' Rivera se queda en la 'U'. El club no lo quiere soltar bajo ningún punto de vista. Se quedará, jugará, hará goles y hará su trabajo como tiene que ser. Tenemos unas conversaciones con el club. Él está tranquilo, entrenando fuerte y bueno, ahí estamos", sostuvo en conversación con el programa 'Mano a mano'.

Números del 'Tunche' Rivera en Universitario

El fichaje de José 'Tunche' Rivera es uno de los más efectivos del club y es que a pesar de no ser titular en la temporada anterior, logró hacer 26 goles. Es importante tener en cuenta que desde su llegada a Universitario, disputó 100 partidos oficiales y fue una carta de gol segura desde la banca de suplentes.