Universitario vs Melgar: sigue aquí el partido amistoso

Universitario tomó tajante decisión con la nacionalización de Riveros y Di Benedetto : "No inscribirlos"

Universitario reveló cuál será el futuro de Williams Riveros y Matías Di Benedetto pensando en la temporada 2026. Ambos futbolistas afrontan nuevo examen de nacionalización.

Jasmin Huaman
Universitario de Deportes toma decisión final con Di Benedetto y Riveros.
Universitario de Deportes toma decisión final con Di Benedetto y Riveros. | Foto: Composición Líbero
Al igual que otros grandes clubes, Universitario se reforzó con importantes nombres y se despidió de algunos de sus titulares. Por ahora, la hinchada y la institución está a la espera de la aprobación del examen de nacionalización de Riveros y Di Benedetto, quienes hasta la fecha ocupan plaza de extranjero y podría generar problemas en la inscripción de los nuevos fichajes.

Universitario suma a Miguel Silveira como uno de sus refuerzos para el 2026.

Williams Riveros y Matías Di Benedetto han desaprovechado las dos oportunidades de nacionalización y ahora se está a la fecha de que obtengan el resultado deseado para empezar la temporada oficial inscritos en Universitario de Deportes. Ante ello, el club optó por una solución que podría definir por completo el futuro de los futbolistas.

Universitario decide el futuro de Riveros y Di Benedetto

Para la temporada 2026, Universitario se ha reforzado con importantes jugadores que provienen del extranjero con el objetivo de luchar por conseguir la Liga 1, así como la Copa Libertadores 2026. A pesar de ello, todavía no se ha solucionado la situación de Riveros y Di Benedetto, quienes fueron figuras en el último año.

La periodista Andrea Closa señala que Williams Riveros y Matías Di Benedetto no han sido inscritos como extranjero, ya que se está a la espera de que obtengan la nacionalización peruana. "Aquí la consulta es si van a inscribir a los futbolistas que han llegado y van a dejar fuera a Riveros y Di Benedetto de la inscripción. De momento, sí, esa es la intención de Universitario, no inscribirlos hasta que sean peruanos", indicó.

Universitario

Universitario toma decisión de Riveros y Di Benedetto.

¿Qué pasó con Matías Di Benedetto y Williams Riveros?

Los futbolistas todavía no han sido inscritos como jugadores de Universitario. El club está a la espera de los resultados de la segunda oportunidad y la fecha programada será el viernes 30 de enero. De aprobar, la institución crema espera que la documentación de la nacionalización podría estar lista entre el 15 y 20 de febrero, que los dejaría fuera del inicio de la Liga 1.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

