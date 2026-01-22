'Pepe' Soto revela el contundente consejo que le dio a Carlos Zambrano: "Tiene que ser inteligente"

Los últimos años de Carlos Zambrano vistiendo la camiseta de Alianza Lima han sido duramente criticados por los hinchas y esto es a raíz de las expulsiones que tuvo y que comprometió a los resultados del equipo blanquiazul. Por tal motivo, el emblemático 'Pepe' Soto no dudó en revelar cuál fue en el consejo que le dio para mejorar su juego y no afectar a sus compañeros.

El 2025 de Carlos Zambrano hubiera sido mejor a nivel futbolístico de no haber tenido tantas amonestaciones tanto en la Liga 1 como en competiciones internacionales. José 'Pepe' Soto, quien es recordado por su solidez, reveló la charla que mantuvo con el 'Kaiser'.

'Pepe' Soto revela el contundente consejo que le dio a Zambrano

Durante una entrevista con el exfutbolista Aldo Olcese, 'Pepe' Soto, quien supo ser campeón con Alianza Lima, señaló cuál es la clave para que Carlos Zambrano mejore en su estilo de juego, más aún teniendo en consideración el aporte que tiene en la actualidad el VAR.

"A veces converso mucho con Carlos. Le digo: 'Todos nos damos cuenta, menos tú'. '¿Y qué cosa, tío?', me dice. Respondí: 'Que el VAR lo tienes abajo de tu cama. El VAR te sigue a ti, te siguen los árbitros. Tú tienes que ser inteligente. Hay momentos en los que sabes pegar sin VAR, pero hay momentos en los que no'. Claro, acá (Liga 1) por ahí te la pueden dejar pasar, pero internacionalmente no. Entonces, tienes que ser inteligente", indicó.

José Soto también recordó el incidente que tuvo Carlos Zambrano con un jugador de Independiente que terminó sin amonestaciones debido a la reacción que tuvo el jugador peruano en comparación a otras jugadas en partidos anteriores de la temporada pasada.

