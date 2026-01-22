0
LO ÚLTIMO
Alianza Lima vs Inter Miami sufrió cambio de horario

'Pepe' Soto revela el contundente consejo que le dio a Carlos Zambrano: "Tiene que ser inteligente"

El histórico jugador de Alianza Lima, 'Pepe' Soto sorprendió al confesar la advertencia que le hizo a Zambrano debido a sus constantes expulsiones en la temporada 2025.

Jasmin Huaman
Jugador histórico de Alianza Lima reveló conversación con Carlos Zambrano.
Jugador histórico de Alianza Lima reveló conversación con Carlos Zambrano. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Los últimos años de Carlos Zambrano vistiendo la camiseta de Alianza Lima han sido duramente criticados por los hinchas y esto es a raíz de las expulsiones que tuvo y que comprometió a los resultados del equipo blanquiazul. Por tal motivo, el emblemático 'Pepe' Soto no dudó en revelar cuál fue en el consejo que le dio para mejorar su juego y no afectar a sus compañeros.

Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul

PUEDES VER: Partido de Alianza Lima vs. Inter Miami por la Noche Blanquiazul sufrió cambio de horario

El 2025 de Carlos Zambrano hubiera sido mejor a nivel futbolístico de no haber tenido tantas amonestaciones tanto en la Liga 1 como en competiciones internacionales. José 'Pepe' Soto, quien es recordado por su solidez, reveló la charla que mantuvo con el 'Kaiser'.

'Pepe' Soto revela el contundente consejo que le dio a Zambrano

Durante una entrevista con el exfutbolista Aldo Olcese, 'Pepe' Soto, quien supo ser campeón con Alianza Lima, señaló cuál es la clave para que Carlos Zambrano mejore en su estilo de juego, más aún teniendo en consideración el aporte que tiene en la actualidad el VAR.

"A veces converso mucho con Carlos. Le digo: 'Todos nos damos cuenta, menos tú'. '¿Y qué cosa, tío?', me dice. Respondí: 'Que el VAR lo tienes abajo de tu cama. El VAR te sigue a ti, te siguen los árbitros. Tú tienes que ser inteligente. Hay momentos en los que sabes pegar sin VAR, pero hay momentos en los que no'. Claro, acá (Liga 1) por ahí te la pueden dejar pasar, pero internacionalmente no. Entonces, tienes que ser inteligente", indicó.

(Video: Carlos Orozco)

José Soto también recordó el incidente que tuvo Carlos Zambrano con un jugador de Independiente que terminó sin amonestaciones debido a la reacción que tuvo el jugador peruano en comparación a otras jugadas en partidos anteriores de la temporada pasada.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima se estará enfrentando a Inter Miami en la Noche Blanquiazul frente al Inter Miami el sábado 24 de enero desde el estadio Alejandro Villanueva. El cotejo será el último partido antes del inicio de la temporada oficial del elenco blanquiazul.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Prensa chilena deja llamativo calificativo sobre el Monumental de Universitario: "Estadio..."

  2. Partido de Alianza Lima vs. Inter Miami por la Noche Blanquiazul sufrió cambio de horario

  3. Universitario emociona a hinchas y avanza con negociaciones para firmar a exfigura de Racing

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano