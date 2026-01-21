- Hoy:
Partidos de hoy, jueves 22 de enero: Programación, horarios y dónde ver en vivo
Te llevamos la programación completa de los partidos que se realizarán HOY jueves 22 de enero. Hay acción en la Europa League, Liga Argentina y Liga de Arabia Saudita.
Las acciones no se detienen hoy jueves 22 de enero. Viviremos una emotiva jornada por la Europa League. También se realizará la primera fecha de la Liga Argentina. Amistosos y duelos que prometen cautivar a los amantes del 'deporte rey'.
Partidos de hoy por la Europa League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:45
|Bolonia vs. Celtic
|Disney Plus.
|12:45
|Fenerbahce vs. Aston Villa
|ESPN y Disney Plus.
|12:45
|Brann vs. Midtjyllanda
|Disney Plus.
|12:45
|Feyenoord vs. Sturm Graz
|Disney Plus.
|12:45
|Friburgo vs. Maccabi Tel Aviv
|Disney Plus.
|12:45
|Malmö vs. Estrella Roja
|Disney Plus.
|12:45
|PAOK vs Real Betis
|ESPN 3 y Disney Plus.
|12:45
|Plzen vs. Oporto
|ESPN 4 y Disney Plus.
|12:45
|Young Boys vs. Lyon
|ESPN 2 y Disney Plus.
|15:00
|Celta de Vigo vs. Lille
|ESPN 3 y Disney Plus.
|15:00
|Dinamo Zagreb vs. FCSB
|Disney Plus.
|15:00
|Ferencvaros vs. Panathinaikos
|ESPN 4 y Disney Plus.
|15:00
|Niza vs. GA Eagles
|Disney Plus
|15:00
|Rangers vs. Ludogorets
|Disney Plus
|15:00
|Roma vs. Stuttgart
|ESPN y Disney Plus.
|15:00
|Salzburgo vs. Basilea
|Disney Plus.
|15:00
|SC Braga vs. Nottingham Forest
|ESPN 2 y Disney Plus.
|15:00
|Utrecht vs.Genk
|Disney Plus.
Partidos de hoy: amistoso internacional
|Hora
|Partido
|Canal
|8:00
|Panamá vs México
|Canal 5, Azteca 7 y TUDN.
Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:15
|Al Taawon vs. Al Hazem
|Bet365
|12:30
|Al Qadsiah vs Al Ittihad
|Bet365
|12:30
|Al Hilal vs. Fayha
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Aldosivi vs. Defensa y Justicia
|TyC Sports Internacional.
|18:00
|Banfield vs. Huracán
|TNT Sports Argentina.
|18:00
|Unión Santa Fe vs. Platense
|TyC Sports Internacional.
|20:15
|Central Córdoba vs. Gimnasia Mendoza
|TyC Sports Internacional.
|20:15
|Instituto vs. Vélez Sarsfield
|TNT Sports Argentina.
Partidos de hoy por el Campeonato Paulista
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:30
|Santos vs. Corinthians
|Zapping y Claro TV+.
|18:00
|Botafogo vs. Primavera
|Bet365.
|19:30
|Velo Clube vs. Guaraní
|Bet365.
Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:00
|Liberia vs. Pérez Zeledón
|1xBet
|21:00
|Sporting FC vs. Saprissa
|1xBet
Partidos de hoy por la Serie Río de la Plata
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Wanderers vs. U. de Concepción
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Copa de la Liga AUF
|Hora
|Partido
|Canal
|18:30
|Nacional vs. Progreso
|Bet365.
Horario considerados de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
