Partidos de hoy, jueves 22 de enero: Programación, horarios y dónde ver en vivo

Las acciones no se detienen hoy jueves 22 de enero. Viviremos una emotiva jornada por la Europa League. También se realizará la primera fecha de la Liga Argentina. Amistosos y duelos que prometen cautivar a los amantes del 'deporte rey'.

Partidos de hoy por la Europa League

Horarios Partidos Canales 12:45 Bolonia vs. Celtic Disney Plus. 12:45 Fenerbahce vs. Aston Villa ESPN y Disney Plus. 12:45 Brann vs. Midtjyllanda Disney Plus. 12:45 Feyenoord vs. Sturm Graz Disney Plus. 12:45 Friburgo vs. Maccabi Tel Aviv Disney Plus. 12:45 Malmö vs. Estrella Roja Disney Plus. 12:45 PAOK vs Real Betis ESPN 3 y Disney Plus. 12:45 Plzen vs. Oporto ESPN 4 y Disney Plus. 12:45 Young Boys vs. Lyon ESPN 2 y Disney Plus. 15:00 Celta de Vigo vs. Lille ESPN 3 y Disney Plus. 15:00 Dinamo Zagreb vs. FCSB Disney Plus. 15:00 Ferencvaros vs. Panathinaikos ESPN 4 y Disney Plus. 15:00 Niza vs. GA Eagles Disney Plus 15:00 Rangers vs. Ludogorets Disney Plus 15:00 Roma vs. Stuttgart ESPN y Disney Plus. 15:00 Salzburgo vs. Basilea Disney Plus. 15:00 SC Braga vs. Nottingham Forest ESPN 2 y Disney Plus. 15:00 Utrecht vs.Genk Disney Plus.

Partidos de hoy: amistoso internacional

Hora Partido Canal 8:00 Panamá vs México Canal 5, Azteca 7 y TUDN.

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí

Horarios Partidos Canales 10:15 Al Taawon vs. Al Hazem Bet365 12:30 Al Qadsiah vs Al Ittihad Bet365 12:30 Al Hilal vs. Fayha Bet365

Partidos de hoy por la Liga Argentina

Horarios Partidos Canales 15:00 Aldosivi vs. Defensa y Justicia TyC Sports Internacional. 18:00 Banfield vs. Huracán TNT Sports Argentina. 18:00 Unión Santa Fe vs. Platense TyC Sports Internacional. 20:15 Central Córdoba vs. Gimnasia Mendoza TyC Sports Internacional. 20:15 Instituto vs. Vélez Sarsfield TNT Sports Argentina.

Partidos de hoy por el Campeonato Paulista

Horarios Partidos Canales 17:30 Santos vs. Corinthians Zapping y Claro TV+. 18:00 Botafogo vs. Primavera Bet365. 19:30 Velo Clube vs. Guaraní Bet365.

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

Horarios Partidos Canales 19:00 Liberia vs. Pérez Zeledón 1xBet 21:00 Sporting FC vs. Saprissa 1xBet

Partidos de hoy por la Serie Río de la Plata

Hora Partido Canal 19:00 Wanderers vs. U. de Concepción ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Copa de la Liga AUF

Hora Partido Canal 18:30 Nacional vs. Progreso Bet365.

Horario considerados de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.