Partidos de hoy, jueves 22 de enero: Programación, horarios y dónde ver en vivo

Te llevamos la programación completa de los partidos que se realizarán HOY jueves 22 de enero. Hay acción en la Europa League, Liga Argentina y Liga de Arabia Saudita.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos de hoy jueves 22 de enero.
Programación de partidos de hoy jueves 22 de enero. | FOTO: Composición Líbero
Las acciones no se detienen hoy jueves 22 de enero. Viviremos una emotiva jornada por la Europa League. También se realizará la primera fecha de la Liga Argentina. Amistosos y duelos que prometen cautivar a los amantes del 'deporte rey'.

México se enfrentará a Panamá en un partido amistoso internacional

PUEDES VER: México vs Panamá EN VIVO por partido amistoso: a qué hora juega, pronóstico y dónde ver

Partidos de hoy por la Europa League

HorariosPartidosCanales
12:45Bolonia vs. CelticDisney Plus.
12:45Fenerbahce vs. Aston VillaESPN y Disney Plus.
12:45Brann vs. MidtjyllandaDisney Plus.
12:45Feyenoord vs. Sturm GrazDisney Plus.
12:45Friburgo vs. Maccabi Tel AvivDisney Plus.
12:45Malmö vs. Estrella RojaDisney Plus.
12:45PAOK vs Real BetisESPN 3 y Disney Plus.
12:45Plzen vs. OportoESPN 4 y Disney Plus.
12:45Young Boys vs. LyonESPN 2 y Disney Plus.
15:00Celta de Vigo vs. LilleESPN 3 y Disney Plus.
15:00Dinamo Zagreb vs. FCSBDisney Plus.
15:00Ferencvaros vs. PanathinaikosESPN 4 y Disney Plus.
15:00Niza vs. GA EaglesDisney Plus
15:00Rangers vs. LudogoretsDisney Plus
15:00Roma vs. StuttgartESPN y Disney Plus.
15:00Salzburgo vs. BasileaDisney Plus.
15:00SC Braga vs. Nottingham ForestESPN 2 y Disney Plus.
15:00Utrecht vs.GenkDisney Plus.

Partidos de hoy: amistoso internacional

HoraPartidoCanal
8:00Panamá vs MéxicoCanal 5, Azteca 7 y TUDN.

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí

HorariosPartidosCanales
10:15Al Taawon vs. Al HazemBet365
12:30Al Qadsiah vs Al IttihadBet365
12:30Al Hilal vs. FayhaBet365

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HorariosPartidosCanales
15:00Aldosivi vs. Defensa y JusticiaTyC Sports Internacional.
18:00Banfield vs. HuracánTNT Sports Argentina.
18:00Unión Santa Fe vs. PlatenseTyC Sports Internacional.
20:15Central Córdoba vs. Gimnasia MendozaTyC Sports Internacional.
20:15Instituto vs. Vélez SarsfieldTNT Sports Argentina.

Partidos de hoy por el Campeonato Paulista

HorariosPartidosCanales
17:30Santos vs. CorinthiansZapping y Claro TV+.
18:00Botafogo vs. PrimaveraBet365.
19:30Velo Clube vs. GuaraníBet365.

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

HorariosPartidosCanales
19:00Liberia vs. Pérez Zeledón1xBet
21:00Sporting FC vs. Saprissa1xBet

Partidos de hoy por la Serie Río de la Plata

HoraPartidoCanal
19:00Wanderers vs. U. de ConcepciónESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Copa de la Liga AUF

HoraPartidoCanal
18:30Nacional vs. ProgresoBet365.

Horario considerados de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

