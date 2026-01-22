Gianluca Lapadula es uno de los jugadores que más protagonismo ha perdido en los últimos meses. El 'Bambino' perdió lugar con la selección peruana y su actualidad en su club no parece ser diferente, luego de encadenar varios partidos sin jugar con el Spezia. Precisamente, en Italia revelaron el motivo de su ausencia y cuál será el futuro del delantero.

Revelan el futuro de Gianluca Lapadula tras no jugar con Spezia

Gianluca Lapadula ha pasado a cumplir un rol secundario en la presente temporada con el Spezia, luego de quedar como alternativa y acumular dos semanas sin sumar minutos en la Serie B. Al respecto, de acuerdo con lo informado por 'Calcio Spezia', su ausencia no responde a una decisión técnica, sino a inconvenientes físicos.

El medio italiano detalló que ‘Lapagol’ continúa recuperándose de una molestia en el sóleo de la pierna derecha, lesión de la que aún no logra reponerse según los plazos previstos. Por ello, todo apunta a que seguirá fuera de consideración al menos por un par de semanas más.

Gianluca Lapadula no será considera para los futuros compromisos del Spezia por lesión.

"Gianluca Lapadula no logra recuperarse. Continúa con su tratamiento por un problema leve en el sóleo de la pierna derecha. Se trata de una zona delicada, por lo que el tiempo mínimo de baja suele ser de 14 días, aunque podría extenderse a un mes o más. El jugador se perderá con seguridad el partido ante Avellino y muy probablemente el duelo como visitante frente a Sampdoria", señalaron en su informe.

No obstante, la evolución no garantiza una recuperación inmediata, por lo que existe la posibilidad de que su ausencia de las canchas se prolongue cerca de un mes. Un escenario complicado para el delantero, que perdería protagonismo y continuidad, quedando descartado al menos para los próximos dos compromisos de su equipo.

Números de Gianluca Lapadula esta temporada

El ítalo-peruano ha iniciado la temporada con el pie izquierdo, luego de que solo ha podido jugar 12 partidos, sumando 579 minutos en el campo. Asimismo, para recordar su última anotación. tenemos que retroceder hasta 29 de octubre de 2025, sumando cuatro meses sin un nuevo grito de gol.