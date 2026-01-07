¿Universitario, Alianza o Cristal? Lapadula eligió a su equipo favorito de Perú: "Los 3 son.."

Gianluca Lapadula no es ajeno a los drásticos movimientos en el mercado de fichajes de la Liga 1 y recientemente reveló que está enterado del presente de sus compañeros de la selección peruana en el torneo local, como la inminente llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima y la renovación de Paolo Guerrero. Además, finalmente, confesó su preferencia entre Universitario, Alianza Lima o Cristal.

En una entrevista con el programa de Youtube 'Doble Punta', el atacante de Spezia comentó que está al tanto de lo que sucede en el campeonato peruano, en el que fue tentado para llegar, aunque no quiso desterrar de qué equipo se trata.

"Sigo todo lo que pasa en el fútbol peruano. Vi que Paolo renovó con Alianza, volvió Luis Ramos, leí lo de Advíncula pero no sabía que estaba confirmado. Estoy muy contento por 'Lucho' y le deseo lo mejor…", inició Gianluca Lapadula, a lo que añadió que recibió llamadas para también formar parte de la Liga 1.

"Si confirmo. Algunos equipos me contactaron pero lamentablemente no tuvimos la suerte de hacerlo, por varios motivos pero si me contactaron… Claro que me gustó que me llamaran, me alegra mucho, pero no es tan sencillo el tema porque tendría que cambiar un poco de vida, sobre todo con mis hijas y sería complicado. Pero es algo que siempre me ha gustado", expresó.

Sobre la posibilidad de dejar el fútbol italiano, el delantero sostuvo que se encuentra enfocado en su actual club: "En este momento estoy focalizado en Spezia y sobre mi futuro no veo a largo plazo porque es muy importante este momento para mi. Pero me encantaría (jugar en la Liga 1), no tengo ningún problema", añadió.

Finalmente, Gianluca Lapadula fue consultado sobre su elección entre las tres instituciones más populares del país y respondió con cautela que solo elegiría la camiseta de la selección peruana.

"Sé que Universitario, Alianza Lima y Cristal son los mejores equipos de Perú, pero hasta ahora solo puedo decir que solo me puedo poner la 'blanquirroja', finalizó el futbolista de 35 años.