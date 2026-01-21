- Hoy:
México vs Panamá EN VIVO por partido amistoso: a qué hora juega, pronóstico y dónde ver
México visitará a Panamá en un partido amistoso internacional este jueves desde el Estadio Rommel Fernández. Conoce cómo llega cada selección al duelo preparatorio.
Este jueves, México irá hasta el Estadio Rommel Fernández para afrontar su primera prueba de fuego este 2026 previo al Mundial de Norteamérica. La 'Tri' se verá las caras contra Panamá en un emocionante partido amistoso que se jugará a las 20:00 horas de Perú. Además, el cotejo irá EN VIVO para territorio azteca por las señales de TV Azteca 7, Canal 5, TUDN, RPC y TVMAX.
PUEDES VER: Oficial: Venezuela y Chile jugarán torneo FIFA en 2026 a pesar de quedar eliminados del Mundial
Previa del amistoso internacional México vs Panamá
México logró su boleto al Mundial 2026, y en el inicio de este año, la selección pactó un vibrante duelo preparatorio en Centroamérica. Como principal novedad, los dirigidos por Javier Aguirre convocaron en su mayoría a futbolistas que vienen de integrar la Liga MX, por lo que también se le presenta una gran oportunidad a las jóvenes promesas que quieren ser parte del nuevo universo de jugadores.
Previo al amistoso se conoció la baja de Gilberto Mora por molestias físicas, lo que posiblemente obliga a que el comando técnico a hacer un reajuste en su oncena titular. Al respecto, el técnico afirmó su objetivo es la recuperación del jugador; además, resaltó que los microciclos sean fundamentales.
"Ahora le agregamos partidos oficiales, cosa que me da mucho gusto y agradecimiento a la Liga, a los dueños que nos apoyaron esta idea", sostuvo Aguirre a la prensa.
Panamá, por su parte, sí viene de tener actividad física ya que el último fin de semana sostuvo un encuentro de preparación frente a Bolivia. En esta ocasión, la 'Roja' igualó 1-1, pero dejó grandes sensaciones en varias figuras que se alistan para lograr su primer triunfo este 2026.
Panamá afrontó amistoso contra Bolivia
¿Cuándo juega México vs Panamá?
Según la programación oficial, México vs Panamá se enfrentarán en un partidazo amistoso este jueves 22 de enero desde el Estadio Rommel Fernández.
Panamá se enfrentará a México en amistoso internacional
¿A qué hora juega México vs Panamá?
El duelo preparatorio entre la 'Tri' y 'Los 'Canaleros' quedó pactado para las 20:00 horas locales de Perú. A continuación, te compartimos los horarios en el resto de países.
- México: 19:00 horas
- Perú: 20:00 horas
- Ecuador: 20:00 horas
- Colombia: 20:00 horas
- Bolivia: 21:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas
- Chile: 22:00 horas
- Paraguay: 22:00 horas
- Uruguay: 22:00 horas
- Brasil: 22:00 horas
- Argentina: 22:00 horas
¿Dónde ver México vs Panamá?
Disfruta EN VIVO y EN DIRECTO la transmisión del cotejo, México vs Panamá por las señales de Azteca 7, Canal 5, TUDN, RPC y TVMAX para territorio azteca.
México vs Panamá: pronóstico y cuánto pagan las apuestas
Sobre el papel, Panamá es favorito sobre México previo al amistoso internacional. Repasa cuánto pagan las casas de apuestas.
|Casas de Apuestas
|México
|Empate
|Panamá
|Betano
|4.90
|3.75
|1.65
|1XBET
|5.97
|3.93
|1.67
|Coolbet
|5.50
|3.60
|1.63
|Doradobet
|5.33
|3.60
|1.64
México vs Panamá: alineaciones posibles
- México: Luis Malagón; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Jesús Gallardo; Alexis Gutiérrez, Erik Lira, Marcel Ruiz; Roberto Alvarado, Armando González y Obed Vargas.
- Panamá: Eddie Roberts, Abdul Knight, Ricardo Phillips Jr, Omar Córdoba, Jorge Gutiérrez, Kadir Barría, Kahiser Lenis, José Murillo, Ariel Arroyo, Javier Rivera, Orman Davis,
México: últimos 5 partidos
- México 1-2 Paraguay
- México 0-0 Uruguay
- México 1-1 Ecuador
- México 0-4 Colombia
- México 2-2 Corea del Sur
Panamá: últimos 5 partidos
- Bolivia 1-1 Panamá
- Panamá 3-0 El Salvador
- Guatemala 2-3 Panamá
- Panamá 1-1 Surinam
- El Salvador 0-1 Panamá
¿Dónde jugarán México vs Panamá?
El Estadio Rommel Fernández, será el recinto principal donde se enfrenten las selecciones de México vs Panamá por un amistoso internacional. Aquel escenario tiene la capacidad para recibir un aproximado de 23 mil hinchas.
