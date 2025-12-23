0

Waldir Sáenz quedó rendido y elogió a ex Llacuabamba que firmó por Alianza Lima: "Goleador"

El exfutbolista histórico de Alianza Lima impactó en los hinchas al llenar de halagos a un delantero que estampó su firma por el cuadro íntimo hasta la temporada 2028.

Waldir Sáenz llenó de halagos a delantero que firmó por Alianza Lima hasta 2028
Waldir Sáenz llenó de halagos a delantero que firmó por Alianza Lima hasta 2028 | Alianza Play/Composición: Líbero
Alianza Lima tiene el objetivo de armar un gran plantel no solo para pelear por el título nacional de la Liga 1 2026, sino también pensando en afrontar la fase preliminar de la Copa Libertadores, torneo en que los íntimos buscarán la heroica al mando del argentino Pablo Guede. En ese sentido, el club anunció por todo lo alto la llegada del ex América de Cali, Luis Ramos.

Waldir Sáenz elogió a delantero que firmó por Alianza Lima hasta 2028

El ariete peruano dejó las filas de los 'Diablos Rojos' luego de una temporada, para ser flamante fichaje del cuadro blanquiazul hasta el 2028. Por consiguiente, ahora el destacado atacante acaba de recibir la bienvenida de uno de los referentes e histórico exfutbolista del club, Waldir Sáenz.

Luis Ramos

Luis Ramos firmó por Alianza Lima procedente de América de Cali

Mediante una reciente entrevista con Alianza Play, el máximo goleador de Alianza Lima resaltó la llegada del delantero de la selección peruana, señalando que tiene un perfil "goleador", asimismo subrayó que su último paso por el fútbol colombiano será clave para que se gane un lugar dentro del once titular.

"El chico se lo ha ganado, ganó el campeonato local cuando estuvo acá, fue goleador, chico importante, es un nueve, se mueve muy bien. La experiencia que agarró en Colombia, yo creo que está para jugar en un equipo grande como Alianza. Darle respaldo a un chico", sostuvo.

"Cuando llegue Luis, darle ese recibimiento que merece un jugador que recién llega. Que se acople lo más rápido posible y después que haga lo suyo, que sea hacer goles. Va a tener un equipo que le va a ayudar mucho a hacer goles", acotó.

Luis Ramos y su paso por Deportivo Llacuabamba

Luis Ramos

Luis Ramos jugó en Deportivo Llacuabamba/Foto: Instagram

El delantero trujillano Luis Ramos vistió la camiseta de Deportivo Llacuabamba en las temporadas 2021 y 2022, llegando a disputar oficialmente 31 partidos, además marcó 10 goles y brindó 3 asistencias. Su periplo por el conjunto liberteño fue fundamental para que luego consolide su carrera en Deportivo Municipal y Los Chankas de Andahuaylas.

