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Campeón con Cristal llenó de elogios a Alianza Lima por título del Apertura: "Donde se merece"
Un futbolista que salió campeón con Sporting Cristal sorprendió al dejar su pasado de lado y destacar a Alianza Lima por conseguir el título del Torneo Apertura.
Alianza Lima consiguió su primer objetivo de la temporada al coronarse campeón del Torneo Apertura 2026. Los blanquiazules vencieron a Chankas por 3-0 en la fecha 16 y consiguieron el primer título de la temporada, con lo que rompieron una racha de cinco torneos cortos sin ganar. Precisamente, luego de este logro, un campeón con Sporting Cristal sorprendió al elogiar la consagración de los íntimos.
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Campeón con Sporting Cristal llenó de elogios a Alianza Lima por el título del Apertura
Se trata de Luis Advíncula, quien jugó un gran partido en Matute y, desde su llegada, se consolidó como titular en la escuadra de Alianza Lima. El lateral conversó con la prensa a su salida del estadio y fue consultado por sus sensaciones tras conseguir su primer título con el club.
Ante ello, el popular ‘Bolt’ mostró un rostro sumamente alegre por lograr esta hazaña y expresó su satisfacción por haberles dado una alegría especial a los hinchas. En esa línea, señaló que el motivo de su llegada a la escuadra victoriana fue volver a dejar al club en lo más alto del fútbol peruano.
Luis Advíncula consiguió su primer título tras su llegada a Alianza Lima este 2026.
“Felices, que la hinchada disfrute, que es el primer paso que tenemos hoy. Creo que vinimos para esto, para poner a Alianza donde se merece", señaló el lateral blanquiazul a las cámaras de Movistar Deportes.
Luis Advíncula destacó a Paolo Guerrero
Por otro lado, el ‘Rayo’ también mostró su felicidad por haber aportado para que Paolo Guerrero consiguiera su primer título en el fútbol peruano con Alianza Lima. Además, no dudó en señalar que el delantero es el “estandarte” de todo el plantel.
"Yo creo que (Paolo Guerrero) se lo merece. Es nuestro estandarte aquí en Alianza y contentos por él. Es el primer paso porque aún no hemos conseguido nada”, finalizó.
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