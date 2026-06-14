Con la bandera del Perú: Confirman repentina salida del director técnico del primer equipo

Los hinchas de la selección peruana confían en Mano Menezes para volver a una Copa del Mundo luego del fracaso que significó haber quedado eliminado en el último proceso clasificatorio. Por ello, causó mucha sorpresa que la bandera del Perú apareciera junto a un anuncio de despedida del director técnico del primer equipo.

Pese a lo impactante de la noticia, no se trata del combinado nacional, sino de un conocido equipo argentino. Nos referimos a Barracas Central, que, mediante un comunicado en sus redes sociales, anunció la partida de su entrenador principal por los resultados que venía acumulando.

"El Club Atlético Barracas Central informa que Rubén Darío Insúa ha dejado de ser el director técnico del primer equipo. El común acuerdo entre las partes llegó luego de varias reuniones y se cristalizó en las últimas horas con la firma de su desvinculación con la institución", indicó.

"Durante su ciclo al frente del plantel profesional, Insúa dirigió 74 partidos oficiales con un saldo de 22 victorias, 29 empates y 23 derrotas", agregó el club argentino, que comparte una característica con nuestro país.

Barracas Central usa la bandera del Perú.

Barracas Central usa la bandera del Perú

Lo curioso en todo esto es que Barracas Central utiliza en todos sus mensajes la bandera del Perú, ya que los colores del club son precisamente rojo y blanco. No obstante, no se trata de algún guiño a la nación incaica ni de algo por el estilo, sino de que, en los emojis que hay en redes sociales, nuestro símbolo patrio comparte dichas tonalidades.