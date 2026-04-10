Federico Valverde anotó el 1-0 de Real Madrid sobre Girona por LaLiga | Composición: Líbero

¡Golazo! Federico Valverde anotó el 1-0 de Real Madrid sobre Girona por LaLiga

A los 50' del segundo tiempo, Federico Valverde remató al arco de Girona y anotó el 1-0 del Real Madrid por la fecha 31 de LaLiga.