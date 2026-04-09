¿A que hora juega Real Madrid vs Girona por LaLiga y en que canal ver el partido en el Santiago Bernabéu?

Este viernes 10 de abril, Real Madrid buscará seguir recortándole distancia al FC Barcelona cuando se enfrente a Girona, en un encuentro por la jornada 31 de LaLiga. Dicho compromiso promete ser emocionante, pues el conjunto blanco viene de perder sus dos últimos partidos: uno por la competición española ante Mallorca y otro por la Champions League frente al Bayern Múnich, por lo que los dirigidos por Álvaro Arbeloa buscarán reponerse de este traspié. Por su parte, los ‘blanquirrojos’ no se lo pondrán fácil, pues llegan al Bernabéu tras ganar dos de sus últimos tres partidos de liga.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Mallorca por LaLiga?

Este encuentro que se realizará en el Estadio Santiago de Bernabéu, se podrá seguir desde las 2.00 p. m. (hora peruana). A continuación, Líbero te juega los horarios para otros países para que no te pierdas este partidazo.

Colombia, Ecuador, Perú: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Paraguay, Chile: 3.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Cómo ver el partido de Real Madrid vs Mallorca por LaLiga?

Este encuentro se podrá seguir desde la señal TV de ESPN. Además, vía streaming tendrás la opción de seguirlo mediante la señal de Disney+. Por otro lado, también cuentas con una opción gratuita, pues Líbero te llevará la cobertura completa del evento, así como el minuto a minuto.

Alineaciones probables del Real Madrid vs Girona

Real Madrid: Lunin, Alexander-Arnold, Carreras, Rüdiger, Huijsen, Valverde, Tchouaméni, Güler, Pitarch, Vinícius Júnior, Mbappé.

Lunin, Alexander-Arnold, Carreras, Rüdiger, Huijsen, Valverde, Tchouaméni, Güler, Pitarch, Vinícius Júnior, Mbappé. Girona: Gazzaniga, Martínez, Reis, Blind, Witsel, Moreno, Beltrán, Ounahi, Martín, Tsyhankov, Vanat.

Tabla de posiciones de LaLiga

Este encuentro será muy importante para el Real Madrid, pues le permitirá poder seguir de cerca al FC Barcelona quien también juega ese mismo día. Por su parte, el Girona, buscará seguir sumando con el objetivo de no acercarse a zona de descenso y poder soñar con llegar a torneo internacional.