Partidos de hoy EN VIVO, viernes 10 de abril: programación, horarios y dónde ver

Este viernes 10 de abril, se disputarán apasionantes encuentros por las competiciones más importantes del mundo. Por ejemplo, la selección peruana participará en el Campeonato Sudamericano Sub-17 y la femenina debutará en la Conmebol Liga de Naciones; también tendremos el duelo entre Real Madrid vs Girona por LaLiga de España y más cotejos. Revisa aquí la programación.

Partidos de hoy por Campeonato Sudamericano Sub-17

Partido Horario Canal Venezuela vs Perú 3.00 p. m. DSports y DGO Argentina vs Brasil 6.00 p. m. DSports y DGO.

Partidos de hoy por Conmebol Liga de Naciones Femenina

Partido Horario Canal Perú vs Uruguay 4.00 p. m. DSports y DGO Paraguay vs Ecuador 6.00 p. m. DSports y DGO Chile vs Argentina 7.00 p. m. DSports y DGO Colombia vs Venezuela 8.00 p. m. DSports y DGO.

Partidos de hoy por Bundesliga

Partido Horario Canal Augsburgo vs Hoffenheim 1.30 p. m. Disney Plus.

Partidos de hoy por LaLiga de España

Partido Horario Canal Real Madrid vs Girona 2.00 p. m. ESPN 2 y Disney Plus.

Partidos de hoy por Ligue 1

Partido Horario Canal Paris FC vs Mónaco 12.00 p. m. Disney Plus Marsella vs Metz 2.05 p. m. Disney Plus.

Partidos de hoy por Premier League

Partido Horario Canal West Ham vs Wolves 2.00 p. m. Disney Plus.

Partidos de hoy por Serie A

Partido Horario Canal Roma vs Pisa 1.45 p. m. ESPN 3 y Disney Plus.

Partidos de hoy por Liga de Argentina

Partido Horario Canal Belgrano vs Aldosivi 7.00 p. m. Fanatiz.

Partidos de hoy por Liga de Bolivia

Partido Horario Canal Guabirá vs Independiente 7.00 p. m. Bet365.

Partidos de hoy por Liga de Chile

Partido Horario Canal O’Higgins vs Huachipato 7.00 p. m. TNT Sports.

Partidos de hoy por Liga de Colombia

Partido Horario Canal Pereira vs Once Caldas 3.30 p. m. RCN Deportivo Pasto vs Tolima 8.05 p. m. Fanatiz.

Partidos de hoy por Liga de Ecuador

Partido Horario Canal Barcelona SC vs Leones del Norte 7.00 p. m. Zapping Delfín vs LDU Quito 7.00 p. m. Zapping.

Partidos de hoy por Liga MX