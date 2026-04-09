Partidos de hoy EN VIVO, viernes 10 de abril: programación, horarios y dónde ver
Este viernes 10 jugarán el Real Madrid, West Ham y la selección peruana en la Conmebol Liga de Naciones, entre otros cotejos. Revisa aquí la programación total.
Este viernes 10 de abril, se disputarán apasionantes encuentros por las competiciones más importantes del mundo. Por ejemplo, la selección peruana participará en el Campeonato Sudamericano Sub-17 y la femenina debutará en la Conmebol Liga de Naciones; también tendremos el duelo entre Real Madrid vs Girona por LaLiga de España y más cotejos. Revisa aquí la programación.
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Partidos de hoy por Campeonato Sudamericano Sub-17
|Partido
|Horario
|Canal
|Venezuela vs Perú
|3.00 p. m.
|DSports y DGO
|Argentina vs Brasil
|6.00 p. m.
|DSports y DGO.
Partidos de hoy por Conmebol Liga de Naciones Femenina
|Partido
|Horario
|Canal
|Perú vs Uruguay
|4.00 p. m.
|DSports y DGO
|Paraguay vs Ecuador
|6.00 p. m.
|DSports y DGO
|Chile vs Argentina
|7.00 p. m.
|DSports y DGO
|Colombia vs Venezuela
|8.00 p. m.
|DSports y DGO.
Partidos de hoy por Bundesliga
|Partido
|Horario
|Canal
|Augsburgo vs Hoffenheim
|1.30 p. m.
|Disney Plus.
Partidos de hoy por LaLiga de España
|Partido
|Horario
|Canal
|Real Madrid vs Girona
|2.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney Plus.
Partidos de hoy por Ligue 1
|Partido
|Horario
|Canal
|Paris FC vs Mónaco
|12.00 p. m.
|Disney Plus
|Marsella vs Metz
|2.05 p. m.
|Disney Plus.
Partidos de hoy por Premier League
|Partido
|Horario
|Canal
|West Ham vs Wolves
|2.00 p. m.
|Disney Plus.
Partidos de hoy por Serie A
|Partido
|Horario
|Canal
|Roma vs Pisa
|1.45 p. m.
|ESPN 3 y Disney Plus.
Partidos de hoy por Liga de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Belgrano vs Aldosivi
|7.00 p. m.
|Fanatiz.
Partidos de hoy por Liga de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|Guabirá vs Independiente
|7.00 p. m.
|Bet365.
Partidos de hoy por Liga de Chile
|Partido
|Horario
|Canal
|O’Higgins vs Huachipato
|7.00 p. m.
|TNT Sports.
Partidos de hoy por Liga de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Pereira vs Once Caldas
|3.30 p. m.
|RCN
|Deportivo Pasto vs Tolima
|8.05 p. m.
|Fanatiz.
Partidos de hoy por Liga de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Barcelona SC vs Leones del Norte
|7.00 p. m.
|Zapping
|Delfín vs LDU Quito
|7.00 p. m.
|Zapping.
Partidos de hoy por Liga MX
|Partido
|Horario
|Canal
|Puebla vs León
|8.00 p. m.
|TUDN
|Juárez vs Tijuana
|10.06 p. m.
|Telemundo Deportes.
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