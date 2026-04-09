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Partidos de hoy EN VIVO, viernes 10 de abril: programación, horarios y dónde ver

Este viernes 10 jugarán el Real Madrid, West Ham y la selección peruana en la Conmebol Liga de Naciones, entre otros cotejos. Revisa aquí la programación total.

Gary Huaman
Este viernes 10 de abril se jugarán importantes partidos por las principales ligas del mundo.
Este viernes 10 de abril se jugarán importantes partidos por las principales ligas del mundo. | Foto: composición Líbero
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Este viernes 10 de abril, se disputarán apasionantes encuentros por las competiciones más importantes del mundo. Por ejemplo, la selección peruana participará en el Campeonato Sudamericano Sub-17 y la femenina debutará en la Conmebol Liga de Naciones; también tendremos el duelo entre Real Madrid vs Girona por LaLiga de España y más cotejos. Revisa aquí la programación.

Cusco FC perdió en su debut ante Flamengo por la Copa Libertadores.

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Partidos de hoy por Campeonato Sudamericano Sub-17

PartidoHorarioCanal
Venezuela vs Perú3.00 p. m.DSports y DGO
Argentina vs Brasil6.00 p. m.DSports y DGO.

Partidos de hoy por Conmebol Liga de Naciones Femenina

PartidoHorarioCanal
Perú vs Uruguay4.00 p. m.DSports y DGO
Paraguay vs Ecuador6.00 p. m.DSports y DGO
Chile vs Argentina7.00 p. m.DSports y DGO
Colombia vs Venezuela8.00 p. m.DSports y DGO.

Partidos de hoy por Bundesliga

PartidoHorarioCanal
Augsburgo vs Hoffenheim1.30 p. m.Disney Plus.

Partidos de hoy por LaLiga de España

PartidoHorarioCanal
Real Madrid vs Girona2.00 p. m.ESPN 2 y Disney Plus.

Partidos de hoy por Ligue 1

PartidoHorarioCanal
Paris FC vs Mónaco12.00 p. m.Disney Plus
Marsella vs Metz2.05 p. m.Disney Plus.

Partidos de hoy por Premier League

PartidoHorarioCanal
West Ham vs Wolves2.00 p. m.Disney Plus.

Partidos de hoy por Serie A

PartidoHorarioCanal
Roma vs Pisa1.45 p. m.ESPN 3 y Disney Plus.

Partidos de hoy por Liga de Argentina

PartidoHorarioCanal
Belgrano vs Aldosivi7.00 p. m.Fanatiz.

Partidos de hoy por Liga de Bolivia

PartidoHorarioCanal
Guabirá vs Independiente7.00 p. m.Bet365.

Partidos de hoy por Liga de Chile

PartidoHorarioCanal
O’Higgins vs Huachipato7.00 p. m.TNT Sports.

Partidos de hoy por Liga de Colombia

PartidoHorarioCanal
Pereira vs Once Caldas3.30 p. m.RCN
Deportivo Pasto vs Tolima8.05 p. m.Fanatiz.

Partidos de hoy por Liga de Ecuador

PartidoHorarioCanal
Barcelona SC vs Leones del Norte7.00 p. m.Zapping
Delfín vs LDU Quito7.00 p. m.Zapping.

Partidos de hoy por Liga MX

PartidoHorarioCanal
Puebla vs León8.00 p. m.TUDN
Juárez vs Tijuana10.06 p. m.Telemundo Deportes.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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