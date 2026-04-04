Tabla de posiciones LaLiga española de fútbol: clasificación de hoy y resultados de la fecha 30

Se viene disputando la fecha 30 de LaLiga con un partido de alto nivel como el Atlético de Madrid vs Barcelona, que terminó con triunfo 'culé' por 2-1. Anterior a este compromiso, Real Madrid tropezó ante Mallorca y perdió la posibilidad de recortar distancias con los líderes blaugranas. Por su parte, los 'culés' sacaron siete puntos de ventaja sobre los blancos. Revisa cómo marcha la clasificación del certamen español y/o tabla de posiciones en esta recta final de temporada.

Clasificación de LaLiga española de fútbol: tabla de posiciones de la fecha 30

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Barcelona 30 51 76 2. Real Madrid 30 36 69 3. Villarreal 29 20 58 4. Atlético de Madrid 30 20 57 5. Real Betis 30 7 45 6. Celta de Vigo 30 7 45 7. Real Sociedad 30 1 41 8. Getafe 30 -4 41 9. Espanyol 30 -8 38 10. Athletic Club 30 -11 38 11. Osasuna 29 -1 37 12. Rayo Vallecano 30 -6 35 13. Valencia 30 -11 35 14. Girona 29 -13 34 15. Alavés 29 -11 31 16. Mallorca 30 -12 31 17. Sevilla 30 -13 31 18. Elche 30 -9 29 19. Levante 30 -16 26 20. Real Oviedo 30 -27 24

Resultados de la fecha 30 de LaLiga española

Real Betis 0-0 Espanyol

Mallorca 2-1 Real Madrid

Real Sociedad 2-0 Levante

Rayo Vallecano 1-0 Elche

Atlético de Madrid 1-2 Barcelona

Getafe 2-0 Athletic Club

Valencia 2-3 Celta

Real Oviedo 1-0 Sevilla

Alavés vs Osasuna

Girona vs Villarreal

Próximos partidos de Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid en LaLiga

FECHA 31

Real Madrid vs Girona

Barcelona vs Espanyol

Sevilla vs Atlético de Madrid

FECHA 32

Real Betis vs Real Madrid

Getafe vs Barcelona

Atlético de Madrid vs Athletic Club

FECHA 33

Real Madrid vs Alavés

Elche vs Atlético de Madrid

Barcelona vs Celta de Vigo

FECHA 34

Espanyol vs Real Madrid

Osasuna vs Barcelona

Valencia vs Atlético de Madrid

FECHA 35

Atlético de Madrid vs Celta de Vigo

Barcelona vs Real Madrid

FECHA 36

Alavés vs Barcelona

Osasuna vs Atlético de Madrid

Real Madrid vs Real Oviedo

FECHA 37

Atlético de Madrid vs Girona

Barcelona vs Real Betis

Sevilla vs Real Madrid

FECHA 38