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Tabla de posiciones LaLiga española de fútbol: clasificación de hoy y resultados de la fecha 30

Así va la clasificación de LaLiga con la victoria de Barcelona a Atlético de Madrid y la derrota de Real Madrid ante Mallorca por la jornada 30.

Diego Medina
Clasificación de LaLiga EA Sports 2025-2026 con Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid.
Clasificación de LaLiga EA Sports 2025-2026 con Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. | Foto: Composición LÍBERO.
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Se viene disputando la fecha 30 de LaLiga con un partido de alto nivel como el Atlético de Madrid vs Barcelona, que terminó con triunfo 'culé' por 2-1. Anterior a este compromiso, Real Madrid tropezó ante Mallorca y perdió la posibilidad de recortar distancias con los líderes blaugranas. Por su parte, los 'culés' sacaron siete puntos de ventaja sobre los blancos. Revisa cómo marcha la clasificación del certamen español y/o tabla de posiciones en esta recta final de temporada.

Real Madrid no pudo con Mallorca y cayó 2-1 de visita.

PUEDES VER: Real Madrid cayó 2-1 ante Mallorca y comienza a despedirse del título en LaLiga

Clasificación de LaLiga española de fútbol: tabla de posiciones de la fecha 30

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Barcelona305176
2. Real Madrid303669
3. Villarreal292058
4. Atlético de Madrid302057
5. Real Betis30745
6. Celta de Vigo30745
7. Real Sociedad30141
8. Getafe30-441
9. Espanyol30-838
10. Athletic Club30-1138
11. Osasuna29-137
12. Rayo Vallecano30-635
13. Valencia30-1135
14. Girona29-1334
15. Alavés29-1131
16. Mallorca30-1231
17. Sevilla30-1331
18. Elche30-929
19. Levante30-1626
20. Real Oviedo30-2724

Resultados de la fecha 30 de LaLiga española

  • Real Betis 0-0 Espanyol
  • Mallorca 2-1 Real Madrid
  • Real Sociedad 2-0 Levante
  • Rayo Vallecano 1-0 Elche
  • Atlético de Madrid 1-2 Barcelona
  • Getafe 2-0 Athletic Club
  • Valencia 2-3 Celta
  • Real Oviedo 1-0 Sevilla
  • Alavés vs Osasuna
  • Girona vs Villarreal

Próximos partidos de Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid en LaLiga

FECHA 31

  • Real Madrid vs Girona
  • Barcelona vs Espanyol
  • Sevilla vs Atlético de Madrid

FECHA 32

  • Real Betis vs Real Madrid
  • Getafe vs Barcelona
  • Atlético de Madrid vs Athletic Club

FECHA 33

  • Real Madrid vs Alavés
  • Elche vs Atlético de Madrid
  • Barcelona vs Celta de Vigo

FECHA 34

  • Espanyol vs Real Madrid
  • Osasuna vs Barcelona
  • Valencia vs Atlético de Madrid

FECHA 35

  • Atlético de Madrid vs Celta de Vigo
  • Barcelona vs Real Madrid

FECHA 36

  • Alavés vs Barcelona
  • Osasuna vs Atlético de Madrid
  • Real Madrid vs Real Oviedo

FECHA 37

  • Atlético de Madrid vs Girona
  • Barcelona vs Real Betis
  • Sevilla vs Real Madrid

FECHA 38

  • Real Madrid vs Athletic Club
  • Valencia vs Barcelona
  • Villarreal vs Atlético de Madrid

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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