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Tabla de posiciones LaLiga española de fútbol: clasificación de hoy y resultados de la fecha 30
Así va la clasificación de LaLiga con la victoria de Barcelona a Atlético de Madrid y la derrota de Real Madrid ante Mallorca por la jornada 30.
Se viene disputando la fecha 30 de LaLiga con un partido de alto nivel como el Atlético de Madrid vs Barcelona, que terminó con triunfo 'culé' por 2-1. Anterior a este compromiso, Real Madrid tropezó ante Mallorca y perdió la posibilidad de recortar distancias con los líderes blaugranas. Por su parte, los 'culés' sacaron siete puntos de ventaja sobre los blancos. Revisa cómo marcha la clasificación del certamen español y/o tabla de posiciones en esta recta final de temporada.
Clasificación de LaLiga española de fútbol: tabla de posiciones de la fecha 30
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Barcelona
|30
|51
|76
|2. Real Madrid
|30
|36
|69
|3. Villarreal
|29
|20
|58
|4. Atlético de Madrid
|30
|20
|57
|5. Real Betis
|30
|7
|45
|6. Celta de Vigo
|30
|7
|45
|7. Real Sociedad
|30
|1
|41
|8. Getafe
|30
|-4
|41
|9. Espanyol
|30
|-8
|38
|10. Athletic Club
|30
|-11
|38
|11. Osasuna
|29
|-1
|37
|12. Rayo Vallecano
|30
|-6
|35
|13. Valencia
|30
|-11
|35
|14. Girona
|29
|-13
|34
|15. Alavés
|29
|-11
|31
|16. Mallorca
|30
|-12
|31
|17. Sevilla
|30
|-13
|31
|18. Elche
|30
|-9
|29
|19. Levante
|30
|-16
|26
|20. Real Oviedo
|30
|-27
|24
Resultados de la fecha 30 de LaLiga española
- Real Betis 0-0 Espanyol
- Mallorca 2-1 Real Madrid
- Real Sociedad 2-0 Levante
- Rayo Vallecano 1-0 Elche
- Atlético de Madrid 1-2 Barcelona
- Getafe 2-0 Athletic Club
- Valencia 2-3 Celta
- Real Oviedo 1-0 Sevilla
- Alavés vs Osasuna
- Girona vs Villarreal
Próximos partidos de Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid en LaLiga
FECHA 31
- Real Madrid vs Girona
- Barcelona vs Espanyol
- Sevilla vs Atlético de Madrid
FECHA 32
- Real Betis vs Real Madrid
- Getafe vs Barcelona
- Atlético de Madrid vs Athletic Club
FECHA 33
- Real Madrid vs Alavés
- Elche vs Atlético de Madrid
- Barcelona vs Celta de Vigo
FECHA 34
- Espanyol vs Real Madrid
- Osasuna vs Barcelona
- Valencia vs Atlético de Madrid
FECHA 35
- Atlético de Madrid vs Celta de Vigo
- Barcelona vs Real Madrid
FECHA 36
- Alavés vs Barcelona
- Osasuna vs Atlético de Madrid
- Real Madrid vs Real Oviedo
FECHA 37
- Atlético de Madrid vs Girona
- Barcelona vs Real Betis
- Sevilla vs Real Madrid
FECHA 38
- Real Madrid vs Athletic Club
- Valencia vs Barcelona
- Villarreal vs Atlético de Madrid
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