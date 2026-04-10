Lemar puse el 1-1 para el Girona frente al Real Madrid. Foto: ESPN

¡Inatajable para Lunin! Thomas Lemar pone el 1-1 para el Girona frente al Real Madrid

Thomás Lemar sacó un fuerte zurdazo desde fuera del área que venció la portería del arquero Andriy Lunin, quien no pudo evitar el 1-1 para el Girona frente al Real Madrid.