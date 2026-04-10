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¡Inatajable para Lunin! Thomas Lemar pone el 1-1 para el Girona frente al Real Madrid
Thomás Lemar sacó un fuerte zurdazo desde fuera del área que venció la portería del arquero Andriy Lunin, quien no pudo evitar el 1-1 para el Girona frente al Real Madrid.
Carlos Garcés sacó un fuerte cabezazo y puso el 1-1 de Cienciano sobre Juventud a los 87 minutos
Cienciano ya lo pierde en Uruguay: Roldán anotó el 1-0 para Juventud por la Copa Sudamericana
Así fue el golazo de Valentín Robaldo para el 1-1 de Alianza Atlético ante Tigre por Copa Sudamericana
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