Pavloviv puso el 1-1 del Bayern Múnich ante Real Madrid | Foto: Composición Líbero.

Tras garrafal error de Lunin: Pavlovic puso el 1-1 del Bayern Múnich ante Real Madrid - VIDEO

Aleksandar Pavlovic aprovechó un grosero error de Lunin en el Real Madrid y puso el 1-1 del Bayern Múnich que le da el pase a semifinales de la Champions League.