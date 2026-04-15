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Bayern Múnich vs Real Madrid por Champions League
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Champions League: clasificados y cruces de semifinales
Pavloviv puso el 1-1 del Bayern Múnich ante Real Madrid | Foto: Composición Líbero.

Tras garrafal error de Lunin: Pavlovic puso el 1-1 del Bayern Múnich ante Real Madrid - VIDEO

Aleksandar Pavlovic aprovechó un grosero error de Lunin en el Real Madrid y puso el 1-1 del Bayern Múnich que le da el pase a semifinales de la Champions League.

Francisco Esteves
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