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Así reapareció Carlos Zambrano tras ser anunciado como nuevo jugador de Sport Boys - VIDEO

Carlos Zambrano fue anunciado como nuevo jugador de Sport Boys y así se presentó ante la prensa que aguardaba su salida.

Diego Medina
Carlos Zambrano reapareció tras ser presentado como nuevo jugador de Sport Boys.
Carlos Zambrano reapareció tras ser presentado como nuevo jugador de Sport Boys. | Foto: Jax Latin Media
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Una de las novedades que se presentó en la Liga 1 2026 fue la oficialización de Carlos Zambrano y Miguel Trauco como nuevos jugadores de Sport Boys del Callao. Dado que se encontraban en condición libre, tras su salida definitiva de Alianza Lima, ambos defensores llegaron a un acuerdo con el elenco chalaco por toda la presente temporada.

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Este martes 7 de abril, Carlos Zambrano y Miguel Trauco se acercaron al campo de entrenamiento del cuadro rosado para completar su rutina respectiva. La prensa aguardó su salida y uno de los que se dio segundos para hablar con la prensa fue el ’Káiser’. De hecho, solo pidió salir tranquilo en su auto y no brindar más declaraciones.

(VIDEO: Jax Latin Media)

Pese a las consultas de los reporteros, el nuevo central de Sport Boys decidió seguir su camino y no hablar más de lo debido ante todo lo que vivió en los últimos meses. El experimentado jugador se retiró y volverá para seguir con los entrenamientos de cara a su esperado debut con ‘La Misilera‘.

En el caso de Miguel Trauco, solo se registró su salida en auto tras culminar los entrenamientos con Sport Boys. A diferencia de Zambrano, el lateral solo avanzó en su vehículo y no bajó su ventana para atender a los medios de prensa.

¿Cuándo debuta Carlos Zambrano y Miguel Trauco con Sport Boys?

El siguiente partido de Sport Boys será ante FBC Melgar por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Puede ser el debut esperado de Carlos Zambrano y Miguel Trauco con los rosados en su afán de estrenarse en esta temporada del fútbol peruano.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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