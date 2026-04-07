Así reapareció Carlos Zambrano tras ser anunciado como nuevo jugador de Sport Boys - VIDEO

Una de las novedades que se presentó en la Liga 1 2026 fue la oficialización de Carlos Zambrano y Miguel Trauco como nuevos jugadores de Sport Boys del Callao. Dado que se encontraban en condición libre, tras su salida definitiva de Alianza Lima, ambos defensores llegaron a un acuerdo con el elenco chalaco por toda la presente temporada.

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Este martes 7 de abril, Carlos Zambrano y Miguel Trauco se acercaron al campo de entrenamiento del cuadro rosado para completar su rutina respectiva. La prensa aguardó su salida y uno de los que se dio segundos para hablar con la prensa fue el ’Káiser’. De hecho, solo pidió salir tranquilo en su auto y no brindar más declaraciones.

(VIDEO: Jax Latin Media)

Pese a las consultas de los reporteros, el nuevo central de Sport Boys decidió seguir su camino y no hablar más de lo debido ante todo lo que vivió en los últimos meses. El experimentado jugador se retiró y volverá para seguir con los entrenamientos de cara a su esperado debut con ‘La Misilera‘.

En el caso de Miguel Trauco, solo se registró su salida en auto tras culminar los entrenamientos con Sport Boys. A diferencia de Zambrano, el lateral solo avanzó en su vehículo y no bajó su ventana para atender a los medios de prensa.

¿Cuándo debuta Carlos Zambrano y Miguel Trauco con Sport Boys?

El siguiente partido de Sport Boys será ante FBC Melgar por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Puede ser el debut esperado de Carlos Zambrano y Miguel Trauco con los rosados en su afán de estrenarse en esta temporada del fútbol peruano.