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Alianza Lima volvió a golear: humilló 7-0 a nuevo rival y es una máquina absoluta

Alianza Lima sigue dando la hora y recientemente obtuvo una tremenda goleada por 7-0 sobre complicado rival, generando ilusión entre sus hinchas.

Francisco Esteves
Alianza Lima volvió a golear.
Alianza Lima volvió a golear. | Foto: Composición Líbero.
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Alianza Lima sigue dando la hora debido a que ahora goleó 7-0 a un potente rival y despertó la ilusión de toda la hinchada. Recordemos que recientemente humillaron 8-0 a Cusco FC por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, por lo que la afición ya se encontraba celebrando.

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Resulta que el cuadro blanquiazul volvió a brindar un resultado soñado, pero esta vez no fue el plantel comandado por Pablo Guede, sino de las canteras de la categoría femenina, que aplastaron al FC Killas en importante competición.

"Victoria de nuestras chicas. La sub-18 derrotó 7-0 a FC Killas por la fecha 2 del Torneo Interclubes. Ayleen Salazar, Reyna Sullcaray, Camila Huayanay, Nicole Gutiérrez, Valeri Luna, Angely Herhuay y Grecia Robles. ¡Gran trabajo, chicas!", publicó Alianza Lima en redes sociales.

Alianza Lima

Alianza Lima y su victoria.

De esta manera, las chicas de Matute siguen demostrando la grandeza del club y vienen ganando puntos para ascender al primer equipo que se encuentra compitiendo en el Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026.

¿Cómo marcha Alianza Lima en la Liga Femenina?

Actualmente, Alianza Lima es líder del Torneo Apertura por diferencia de goles. Las blanquiazules, al mando de José Letelier, tienen 9 unidades y quieren salir tricampeonas del fútbol peruano. Esta, y la semana pasada, la Liga Femenina estuvo en pausa por la Liga de Naciones Conmebol.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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