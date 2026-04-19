Carlos Bustos, DT de UTC, dio contundente mensaje tras derrota ante Cristal: "Fuimos más peligrosos"

El estratega de UTC, Carlos Bustos, recordó los duelos ante Alianza Lima y Universitario en medio de la derrota ante Sporting Cristal por Liga 1 2026.

Diego Medina
Carlos Bustos no calló tras derrota de UTC ante Sporting Cristal.
Carlos Bustos no calló tras derrota de UTC ante Sporting Cristal.
Sporting Cristal superó a UTC por 3-2 en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El equipo de Zé Ricardo sufrió en varios tramos del compromiso, pero cumplió su cometido de quedarse con los tres puntos. En medio de este contexto, Carlos Bustos, estratega de los cajamarquinos, no dudó en pronunciarse en conferencia de prensa y decir de todo ante la prensa.

Carlos Bustos firme tras derrota ante Sporting Cristal

El estratega de UTC fue consultado sobre la manera de perder ante Sporting Cristal, muy similar a lo que fue ante Alianza Lima y Universitario en el Torneo Apertura 2026. Carlos Bustos dejó en claro que jugar con los tres grandes ha dejado sensaciones de poder conseguir algo más.

Con relación a los blanquiazules, indica que todo se definió en una jugada sobre el final; ante los cremas se dio un hecho fundamental luego de un polémico penal no cobrado; mientras que ante Sporting Cristal no tuvieron la efectividad para concretar los goles a la portería.

Fuera de ello, Carlos Bustos valoró el rendimiento de sus jugadores al ver que hicieron un gran número de remates a Sporting Cristal en su campo de juego, algo que para él es muy difícil de conseguir por parte de los demás rivales de la Liga 1.

“Sin duda que hemos jugado con los equipos grandes y los tres han sido partidos apretados. Alianza nos gana en un córner al final, la U nos hizo el 2-0 en el 93' cuando en el 89' no nos cobran un penal, y hoy Cristal aprovechó nuestras equivocaciones porque en el desarrollo del partido nosotros fuimos más peligrosos. Hicimos 16 remates pero no alcanza. No nos deben convertir con mucha facilidad”

Próximo partido de Sporting Cristal y UTC

El siguiente partido de Sporting Cristal será en Piura ante Atlético Grau el miércoles 22 de abril a las 15.15 horas locales. En el caso de UTC, aguardará su siguiente encuentro ante Cienciano el domingo 26 de abril a las 11.00 horas locales.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

