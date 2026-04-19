Yotún tuvo tajante respuesta sobre nivel de Cristal con Zé Ricardo: “Lo ven diferente porque…”
Luego de la victoria de Sporting Cristal, Yoshimar Yotún habló sobre el nivel que viene mostrando el equipo tras la llegada de Zé Ricardo al banquillo.
Sporting Cristal sacó un importante triunfo en casa frente a UTC de Cajamarca, por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1, en un encuentro que terminó 3-2. Tras el partido, en conversación con L1 Max, el capitán rimense, Yoshimar Yotún, habló desde su perspectiva sobre cómo ve la actualidad del equipo celeste, sobre todo tras la llegada de Zé Ricardo al banquillo.
En un primer momento, ‘Yoshi’ habló sobre cómo jugar de local a Cristal se les ha ido complicando, señalando que esto se debe al desgaste físico por la doble competencia.
“Creo que en los últimos partidos se nos complicó un poco de local, pero creo que el equipo por momentos sintió la doble competencia. Creo que es muy normal, creo que en otro partido también se notó, así es que es importante ganar, es importante ganar, es importante seguir sumando para poder acercarnos a los primeros lugares, así es que feliz por eso y que la gente se ha ido feliz y que tenga un hermoso domingo”
Además, manifestó que al tener tanto la Liga 1 como la Copa Libertadores, es normal que haya lesionados en el equipo. Sin embargo, señaló que la mentalidad es hacer una buena campaña internacional.
“Sí, pero bueno, creo que nosotros, antes de que empiece el año, sabíamos que íbamos a afrontar un torneo así. Obviamente, teníamos que pasar algunas fases para poder entrar a fase de grupos, pero la mentalidad era esa, así es que ahora esperemos que todo siga yendo bien y tratar de ahora, el partido contra Grado, poder hacer un buen partido”, complementó.
En otro momento, habló sobre su rendimiento actual, pues en este partido ha realizado tres asistencias.
“Sí, por el trabajo del equipo, el trabajo del equipo, el trabajo de la confianza que me da el profe también. Creo que todo es un trabajo de equipo y hoy me tocó hacer tres asistencias, así que feliz por eso”.
Por último, señaló que este Cristal es diferente, debido a que se realizan otro tipo de estrategias, pero dejó en claro que la identidad es la misma.
“No, Cristal siempre se caracteriza por jugar, obviamente, seguro. Ustedes (los periodistas) lo ven diferente porque es otro técnico, otro estilo y por ahí hay movimientos que no hacíamos antes que los hacemos ahora, no porque cambiamos de entrenador, sino porque es un estilo de cada entrenador”.
