Partidos de hoy EN VIVO, domingo 19 de abril: Programación, horarios y dónde ver fútbol por TV

Te presentamos la agenda completa de los partidos de hoy, domingo 19 de abril. Hay encuentros de la Liga 1 2026, en el que los protagonistas son Universitario y Sporting Cristal. Por la Premier League viviremos un duelo clave como el Manchester City vs Arsenal. Asimismo, es el día del Superclásico de Argentina entre River Plate vs Boca Juniors.
Partidos de hoy por Liga 1
|HORARIOS
|PARTIDOS
|CANALES
|11:00
|Sporting Cristal vs UTC
|L1 MAX
|15:00
|Alianza Atlético vs Sport Boys
|L1 MAX
|17:15
|Melgar vs Universitario
|L1 MAX
|19:30
|Cienciano vs Moquegua
|L1 MAX
Partidos de hoy por Premier League
|HORARIOS
|PARTIDOS
|CANALES
|08:00
|Aston Villa vs Sunderland
|Disney Plus
|08:00
|Everton vs Liverpool
|ESPN, Disney Plus
|08:00
|Nottingham Forest vs Burnley
|Disney Plus
|10:30
|Manchester City vs Arsenal
|ESPN, Disney Plus
Partidos de hoy por Bundesliga
|HORARIOS
|PARTIDOS
|CANALES
|08:30
|Friburgo vs Heidenheim
|Disney Plus
|10:30
|Bayern Múnich vs Stuttgart
|Disney Plus
|12:30
|Borussia M’gladbach vs Mainz
|Disney Plus
Partidos de hoy por Ligue 1
|HORARIOS
|PARTIDOS
|CANALES
|08:00
|Mónaco vs Auxerre
|Disney Plus
|10:15
|Estrasburgo vs Stade Rennais
|Disney Plus
|10:15
|Metz vs Paris FC
|Disney Plus
|10:15
|Nantes vs Brest
|Disney Plus
|13:45
|PSG vs Lyon
|Disney Plus
Partidos de hoy por Serie A
|HORARIOS
|PARTIDOS
|CANALES
|05:30
|Cremonese vs Torino
|Disney Plus
|08:00
|Verona vs AC Milan
|Disney Plus
|11:00
|Pisa vs Genoa
|Disney Plus
|13:45
|Juventus vs Bolonia
|ESPN, Disney Plus
Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina
|HORARIOS
|PARTIDOS
|CANALES
|11:30
|Aldosivi vs Racing Club
|Disney Plus
|15:00
|River Plate vs Boca Juniors
|ESPN, Disney Plus, TNT Sports, ESPN Premium
|18:30
|Rosario Central vs Sarmiento
|ESPN, Disney Plus
|18:30
|Talleres vs Deportivo Riestra
|TNT Sports
Partidos de hoy por Brasileiraio
|HORARIOS
|PARTIDOS
|CANALES
|09:00
|Internacional vs Mirassol
|Fanatiz
|14:00
|Coritiba vs Atlético Mineiro
|Fanatiz
|14:00
|Santos vs Fluminense
|Fanatiz
|16:30
|Bragantino vs Remo
|Fanatiz
|16:30
|Palmeiras vs Athletico Paranaense
|Fanatiz
|17:30
|Flamengo vs Bahía
|Zapping
Partidos de hoy por Campeonato Chileno
|HORARIOS
|PARTIDOS
|CANALES
|11:30
|Coquimbo Unido vs Ñublense
|TNT Sports
|14:30
|Cobresal vs O’Higgins
|TNT Sports
|17:30
|Colo Colo vs Palestino
|TNT Sports
|19:45
|Huachipato vs Audax Italiano
|TNT Sports
Partidos de hoy por Primera A de Colombia
|HORARIOS
|PARTIDOS
|CANALES
|14:00
|Santa Fe vs Cúcuta Deportivo
|Win TV
|16:10
|Alianza FC vs DIM
|Fanatiz
|18:20
|Junior vs Llaneros
|Fanatiz
|20:30
|América de Cali vs Millonarios
|Fanatiz
Partidos de hoy por Liga Pro de Ecuador
|HORARIOS
|PARTIDOS
|CANALES
|13:00
|Manta vs Deportivo Cuenca
|Zapping
|15:30
|Independiente del Valle vs LDU
|Zapping
|18:10
|Macará vs Barcelona SC
|Zapping
Partidos de hoy por Liga Paraguaya
|HORARIO
|PARTIDO
|CANAL
|15:30
|Olimpia vs Cerro Porteño
|DirecTV Sports
Partidos de hoy por Liga MX
|HORARIO
|PARTIDO
|CANAL
|18:00
|Santos Laguna vs Atlas
|Bet365
Partidos de hoy por Liga Uruguaya
|HORARIOS
|PARTIDOS
|CANALES
|08:00
|CA Cerro vs Montevideo City
|DirecTV Sports
|14:00
|Danubio vs Deportivo Maldonado
|Disney Plus
|17:30
|Liverpool vs Nacional
|DirecTV Sports