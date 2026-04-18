Partidos de hoy EN VIVO, domingo 19 de abril: Programación, horarios y dónde ver fútbol por TV

Conoce la programación de los partidos de hoy, domingo 19 de abril, en el que destacan compromisos de la Liga 1, Premier League, Bundesliga y el Superclásico de Argentina.

Diego Medina
Partidos de hoy, domingo 19 de abril.
Partidos de hoy, domingo 19 de abril. | Foto: Composición LÍBERO.
Te presentamos la agenda completa de los partidos de hoy, domingo 19 de abril. Hay encuentros de la Liga 1 2026, en el que los protagonistas son Universitario y Sporting Cristal. Por la Premier League viviremos un duelo clave como el Manchester City vs Arsenal. Asimismo, es el día del Superclásico de Argentina entre River Plate vs Boca Juniors.

River Plate vs Boca Juniors EN VIVO por Superclásico de la Liga Profesional.

Partidos de hoy por Liga 1

HORARIOSPARTIDOSCANALES
11:00Sporting Cristal vs UTCL1 MAX
15:00Alianza Atlético vs Sport BoysL1 MAX
17:15Melgar vs UniversitarioL1 MAX
19:30Cienciano vs MoqueguaL1 MAX

Partidos de hoy por Premier League

HORARIOSPARTIDOSCANALES
08:00Aston Villa vs SunderlandDisney Plus
08:00Everton vs LiverpoolESPN, Disney Plus
08:00Nottingham Forest vs BurnleyDisney Plus
10:30Manchester City vs ArsenalESPN, Disney Plus

Partidos de hoy por Bundesliga

HORARIOSPARTIDOSCANALES
08:30Friburgo vs HeidenheimDisney Plus
10:30Bayern Múnich vs StuttgartDisney Plus
12:30Borussia M’gladbach vs MainzDisney Plus

Partidos de hoy por Ligue 1

HORARIOSPARTIDOSCANALES
08:00Mónaco vs AuxerreDisney Plus
10:15Estrasburgo vs Stade RennaisDisney Plus
10:15Metz vs Paris FCDisney Plus
10:15Nantes vs BrestDisney Plus
13:45PSG vs LyonDisney Plus

Partidos de hoy por Serie A

HORARIOSPARTIDOSCANALES
05:30Cremonese vs TorinoDisney Plus
08:00Verona vs AC MilanDisney Plus
11:00Pisa vs GenoaDisney Plus
13:45Juventus vs BoloniaESPN, Disney Plus

Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina

HORARIOSPARTIDOSCANALES
11:30Aldosivi vs Racing ClubDisney Plus
15:00River Plate vs Boca JuniorsESPN, Disney Plus, TNT Sports, ESPN Premium
18:30Rosario Central vs SarmientoESPN, Disney Plus
18:30Talleres vs Deportivo RiestraTNT Sports

Partidos de hoy por Brasileiraio

HORARIOSPARTIDOSCANALES
09:00Internacional vs MirassolFanatiz
14:00Coritiba vs Atlético MineiroFanatiz
14:00Santos vs FluminenseFanatiz
16:30Bragantino vs RemoFanatiz
16:30Palmeiras vs Athletico ParanaenseFanatiz
17:30Flamengo vs BahíaZapping

Partidos de hoy por Campeonato Chileno

HORARIOSPARTIDOSCANALES
11:30Coquimbo Unido vs ÑublenseTNT Sports
14:30Cobresal vs O’HigginsTNT Sports
17:30Colo Colo vs PalestinoTNT Sports
19:45Huachipato vs Audax ItalianoTNT Sports

Partidos de hoy por Primera A de Colombia

HORARIOSPARTIDOSCANALES
14:00Santa Fe vs Cúcuta DeportivoWin TV
16:10Alianza FC vs DIMFanatiz
18:20Junior vs LlanerosFanatiz
20:30América de Cali vs MillonariosFanatiz

Partidos de hoy por Liga Pro de Ecuador

HORARIOSPARTIDOSCANALES
13:00Manta vs Deportivo CuencaZapping
15:30Independiente del Valle vs LDUZapping
18:10Macará vs Barcelona SCZapping

Partidos de hoy por Liga Paraguaya

HORARIOPARTIDOCANAL
15:30Olimpia vs Cerro PorteñoDirecTV Sports

Partidos de hoy por Liga MX

HORARIOPARTIDOCANAL
18:00Santos Laguna vs AtlasBet365

Partidos de hoy por Liga Uruguaya

HORARIOSPARTIDOSCANALES
08:00CA Cerro vs Montevideo CityDirecTV Sports
14:00Danubio vs Deportivo MaldonadoDisney Plus
17:30Liverpool vs NacionalDirecTV Sports

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

