Mauro Cantoro propuso a campeón nacional como nuevo DT de Universitario: "Muere por la 'U'"

Universitario de Deportes atraviesa un momento complicado luego de la destitución de Javier Rabanal por los malos resultados obtenidos en la Liga 1 y la Copa Libertadores. De esta forma, la directiva ya analiza opciones para su reemplazo y, en medio de ello, el referente crema, Mauro Cantoro, se animó a proponer a un destacado entrenador que salió campeón del fútbol peruano.

Mauro Cantoro propuso a campeón nacional como nuevo DT de Universitario

Durante el programa ‘Denganche’ analizaron la incertidumbre en la que vive actualmente Universitario tras el anuncio de la salida de Javier Rabanal y los numerosos entrenadores que suenan para llegar al banquillo crema. En ese sentido, Mauro Cantoro tomó la palabra y propuso la continuidad de Jorge Araujo.

El popular ‘Coco’ Araujo ha sido elegido como entrenador interino por la dirección deportiva. Sin embargo, Cantoro lo considera como uno de los mejores técnicos del fútbol peruano y como gran alternativa para quedarse como jefe del banquillo hasta el final de temporada.

"¿Por qué no darle el equipo al ‘Coco’ Araujo? Trajeron a Rabanal, le pagaron una fortuna e hizo un desastre. Jorge Araujo tiene experiencia dirigiendo en Primera División, conoce a todos los jugadores del plantel y muere por la ‘U’. Es un buen entrenador y aplicado ¿Por qué se tiene tanto miedo de darle el equipo? Acá se bajan al peruano", señaló el retirado futbolista.

En esa línea, el ‘Toro’ indicó que en el fútbol peruano se suele menospreciar en gran manera a los técnicos nacionales. No obstante, no dudó en recalcar que Jorge Araujo es un técnico muy aplicado y con experiencia, además de su marcada simpatía por Universitario.

Jorge Araujo y los partidos que dirigirá con Universitario

De acuerdo con lo señalado por el periodista Gustavo Peralta, la directiva de Universitario ha decidido que Jorge Araujo se quede al mando del plantel y dirija el partido ante Deportivo Garcilaso. Además, su interinato se extenderá hasta el duelo ante Nacional por la Copa Libertadores.

Jorge Araujo es campeón nacional

En su etapa como jugador, el ‘Coco’ Araujo ha logrado hacerse un nombre en el fútbol peruano tras consagrarse campeón del fútbol peruano, siendo parte del tricampeonato de Universitario entre las temporadas 1998 y 2000. Además, sobre el final de su carrera, salió campeón con la Academia Cantolao en la segunda división.