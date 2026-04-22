Revelan sorpresiva postura de Sekou Gassama tras no ser convocado con Universitario: "Quiere..."

Universitario de Deportes no pasa por su mejor momento y uno de los más señalados ha sido Sekou Gassama. El delantero no ha cumplido con las expectativas y tras la salida de Javier Rabanal, quedó fuera de la lista de convocados para el duelo ante Deportivo Garcilaso. Tras ello, se reveló la postura del senegalés sobre su futuro en el equipo.

Revelan sorpresiva postura de Sekou Gassama tras no ser convocado con Universitario

Sekou Gassama fue uno de los grandes fichajes de Universitario para esta temporada, pero su rendimiento ha resultado una total decepción para los hinchas, al punto que recientemente el DT interino Jorge Araujo lo dejó fuera de la lista de convocado. Precisamente, durante Gustavo Peralta reveló que el sentir del senegalés tras esta decisión.

Durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista deportivo indicó que la directiva de la ‘U’ aún no ha conversado con el entorno del delantero sobre una posible salida del equipo. Además, reveló que Gassama no tiene contemplado dejar el equipo y, pese a las constantes críticas, su deseo es poder jugar y demostrar sus condiciones en el campo.

Sekou Gassama sigue mentalizado en Universitario y aún no se comunican sobre una posible salida.

"He podido hablar con gente del entorno de Gassama y la 'U' no le ha comunicado nada de resolver el contrato. Es una decisión de Jorge Araujo y no saben si tiene que ver con una decisión del club. Gassama no tiene ninguna intención de irse del club, sabe que a final del Apertura puede cambiar eso, pero no tiene intención y no le han dicha nada para romper el contrato. Me dicen que el sabe de las críticas y las pifias, pero él quiere estar por el carácter que tiene", señaló el comunicador.

No obstante, Peralta también indicó que el atacante de 30 años también tiene claro que su continuidad en el equipo puedo cambiar al final del Torneo Apertura, cuando se abra el libro de pases en la Liga 1.

¿Hasta cuándo tiene contrato Sekou Gassama con Universitario?

De acuerdo a lo señalado en su anuncio y al portal internacional Transfermarkt, Sekou Gassama firmó un vínculo con Universitario válido hasta final de la temporada. De esta forma, si el club desea prescindir de sus servicios tendrá que rescindir su contrato e indemnizar al jugador.