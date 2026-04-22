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Ricardo Gareca impacta con firme opinión de jugador de Universitario: "Se va diluyendo"
El ex DT de la selección peruana, Ricardo Gareca, sorprendió al referirse a uno de los jugadores de Universitario de Deportes en esta temporada 2026.
Universitario de Deportes es noticia de momento por todo lo que se vive en la interna a estas alturas de la temporada. En medio de la situación que vive la institución crema, Ricardo Gareca tomó la palabra en una entrevista y sorprendió al dar una firme opinión sobre un futbolista que actualmente defiende los colores del combinado merengue. ¿De quién se trata?
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Ricardo Gareca se refirió a futbolista de Universitario
En un diálogo con el programa ‘Fútbol Satélite‘, el ‘Tigre‘ fue consultado sobre el presente de Edison Flores, un futbolista con el que compartió años al tenerlo como uno de sus dirigidos durante casi 10 años. El popular ‘Orejas‘ viene defendiendo los colores de Universitario de Deportes, pero no está teniendo un rendimiento aceptable como nos tenía acostumbrados durante anteriores sesiones.
En palabras del estratega argentino, siente que Edison Flores es un futbolista de “primer nivel“, pero que ahora está decayendo su nivel por razones que él quisiera comprender. De hecho, expresó su deseo de tener una charla con el volante en vías de entender su situación y aportar su experiencia para que recupere su juego.
“Hace tanto que no hablo con el 'Orejas'. Flores es un jugador de primer nivel. Me cuesta entender cómo un jugador de primer nivel se va diluyendo, siendo tan joven. Un jugador que está en su plenitud, porque para mí es de los 27 a 34. Un jugador que le dio tantas satisfacciones al país, que es goleador en partidos fundamentales... No he hablado con él. Me hubiera gustado tenerlo para conversar. No sé qué lleva a que de pronto jugadores de nivel internacional con una jerarquía muy importante estén atravesando que no tengan lugar en el equipo como en un grande como la U. Es para conversarlo personalmente“, manifestó.
(VIDEO: Fútbol Satélite)
¿Cuándo termina el contrato de Edison Flores con Universitario?
Edison Flores tiene contrato con Universitario de Deportes hasta diciembre del 2028. El referente crema tiene vínculo con el club de sus amores por varias temporadas, por lo que buscará hacer historia ante la mirada de sus seguidores.
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