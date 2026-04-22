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¡Definido! Universitario tomó decisión con Juan Reynoso para ser el próximo DT: "Planes"

Ante la salida de Javier Rabanal, uno de los nombres que sonó como opción en Universitario fue Juan Reynoso. El club crema sorprende y toma firme decisión.

Diego Medina
Juan Reynoso sonó como opción en Universitario de Deportes.
Juan Reynoso sonó como opción en Universitario de Deportes. | Foto: Luis Jiménez - Líbero
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Universitario de Deportes ha sido noticia nacional ante las decisiones que ha tomado en la interna. Una de ellas fue la salida de Javier Rabanal como director técnico, por lo que ahora suenan muchos nombres como el de Juan Reynoso. El exestratega de la selección peruana se presentó como una firme alternativa y ahora la institución crema tomó una decisión.

Universitario y Garcilaso juegan este miércoles por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.

PUEDES VER: A qué hora juega Universitario vs. Deportivo Garcilaso y dónde ver partido del Torneo Apertura

Universitario tomó decisión con Juan Reynoso

Según pudo informar el periodista Gustavo Peralta, Universitario ha determinado que Juan Reynoso no forme parte de las alternativas para designar a un nuevo estratega del primer equipo. El técnico peruano no está en el radar de la actual administración, por lo que seguirá como agente libre tras su salida de FBC Melgar a inicios del 2026.

Del mismo modo, se reveló que hubo pronunciamiento directo del entorno de Juan Reynoso ante la posibilidad de dirigir a Universitario de Deportes en este 2026. Sin embargo, confirman que desde tienda crema no ha habido comunicación con el técnico, por lo que se corrobora que no está en los planes para el actual tricampeón del fútbol peruano.

"Como se indicó ayer, Juan Reynoso no está en los planes de la U y, además, desde el entorno del DT nacional señalan que nadie del club crema los contactó o sondeó", informó el periodista Gustavo Peralta en redes sociales.

Universitario

Juan Reynoso descartado en Universitario de Deportes.

Universitario definió a su técnico interino

En medio del anuncio oficial de la salida de Javier Rabanal, se confirmó desde Universitario de Deportes que Jorge Araujo será el DT interino del primer equipo con miras al partido ante Deportivo Garcilaso. Eso sí, no se descarta la posibilidad de que el popular Coco se mantenga al mando ante los buenos resultados que obtenga en Liga 1 y Copa Libertadores.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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