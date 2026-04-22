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Universitario anotó dos goles en cinco minutos: Valera y Fara desatan la ilusión de los cremas
Álex Valera y Caín Fara pusieron en cuestión de minutos el 2-0 de Universitario sobre Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental.
Con dos goles seguidos de Álex Valera y Caín Fara, Universitario de Deportes comenzó con pie derecho la era de Jorge Araujo como director técnico debido a que está derrotando 2-0 a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental y quiere meterse en la pelea por el título del Torneo Apertura 2026.
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Corría el minuto 23 del primer tiempo y Álex Valera metió un cabezazo fuerte para vencer la portería del 'Pedacito del Cielo' y marcar el primero de la 'U', que con este resultado se coloca en la cuarta casilla de la tabla de posiciones y sueña con el tetracampeonato de la Liga 1 esta temporada.
Álex Valera marcó el 1-0.
Poco después, al minuto 27, Caín Fara recepcionó un rebote dentro del área de Deportivo Garcilaso y con un remate colocado puso el 2-0 de Universitario de Deportes en el Estadio Monumental, generando la ilusión de todos sus hinchas que necesitaban un triunfo así luego de dos derrotas consecutivas.
Caín Fara puso el 2-0.
De esta forma, los merengues resurgen luego de haber caído 2-1 ante Melgar en Arequipa el último fin de semana. Recordemos que ese duelo significó la partida de Javier Rabanal, por lo que en Ate siguen buscando a su reemplazo lo antes posible.
Próximo partido de Universitario
Universitario recibirá a Alianza Atlético el próximo domingo 26 de abril por el Torneo Apertura 2026, en el Estadio Monumental de Ate. El partido iniciará a las 18.00 horas y contará con transmisión de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional. Además, podrás verlo totalmente online en Movistar Play y DGO.
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