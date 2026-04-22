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Universitario vs. Deportivo Garcilaso por Liga 1

Universitario anotó dos goles en cinco minutos: Valera y Fara desatan la ilusión de los cremas

Álex Valera y Caín Fara pusieron en cuestión de minutos el 2-0 de Universitario sobre Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental.

Francisco Esteves
Álex Valera y Caín Fara pusieron el 2-0 de Universitario.
Álex Valera y Caín Fara pusieron el 2-0 de Universitario. | Foto: Composición Líbero.
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Con dos goles seguidos de Álex Valera y Caín Fara, Universitario de Deportes comenzó con pie derecho la era de Jorge Araujo como director técnico debido a que está derrotando 2-0 a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental y quiere meterse en la pelea por el título del Torneo Apertura 2026.

Jean Ferrari dejó un mensaje que emocionó a Universitario.

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Corría el minuto 23 del primer tiempo y Álex Valera metió un cabezazo fuerte para vencer la portería del 'Pedacito del Cielo' y marcar el primero de la 'U', que con este resultado se coloca en la cuarta casilla de la tabla de posiciones y sueña con el tetracampeonato de la Liga 1 esta temporada.

Álex Valera marcó el 1-0.

Poco después, al minuto 27, Caín Fara recepcionó un rebote dentro del área de Deportivo Garcilaso y con un remate colocado puso el 2-0 de Universitario de Deportes en el Estadio Monumental, generando la ilusión de todos sus hinchas que necesitaban un triunfo así luego de dos derrotas consecutivas.

Caín Fara puso el 2-0.

De esta forma, los merengues resurgen luego de haber caído 2-1 ante Melgar en Arequipa el último fin de semana. Recordemos que ese duelo significó la partida de Javier Rabanal, por lo que en Ate siguen buscando a su reemplazo lo antes posible.

Próximo partido de Universitario

Universitario recibirá a Alianza Atlético el próximo domingo 26 de abril por el Torneo Apertura 2026, en el Estadio Monumental de Ate. El partido iniciará a las 18.00 horas y contará con transmisión de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional. Además, podrás verlo totalmente online en Movistar Play y DGO.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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