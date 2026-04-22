Jean Ferrari hizo durísima declaración acerca de Universitario: "Da pena..."

Este año no marcha como los hinchas de Universitario de Deportes se lo esperaban, ya que marchan lejos del primer puesto en la Liga 1 2026 y últimos en la tabla de posiciones del Grupo B en la Copa Libertadores. A ello ahora se le suma la destitución de Javier Rabanal como director técnico, por lo que los cremas se encuentran buscando reemplazo inmediato.

En ese sentido, Jean Ferrari, que en su momento fue administrador de la 'U', decidió dar su opinión sobre lo que viene sucediendo en tienda merengue estos últimos meses. Desde su partido a mediados del año pasado, el cuadro de Ate se ha ido en picada y todo el mundo ha podido notarlo.

Jean Ferrari habló de Universitario

"Me da pena, porque hice un caso de éxito en cuatro años de gestión y hoy lamentablemente los resultados no están acompañando la gestión", indicó para el programa Fútbol Satélite el actual director general de la Federación Peruana de Fútbol, quien viene buscando la clasificación de la selección peruana a la siguiente Mundial de la FIFA.

Asimismo, Jean Ferrari se refirió a la elección de Javier Rabanal como director técnico por parte de la directiva de Universitario y se mostró dispuesto a brindarle consejos a la 'U'. "Yo mencioné que era una apuesta muy arriesgada. Lo que yo pueda decir va a ser una palabra pesada, así que prefiero mantener mi silencio. Si en caso necesitan una opinión mi teléfono siempre va a estar abierto", agregó.

Vale precisar que la ‘U’ tiene la situación sumamente complicada porque debe encontrar un director técnico lo antes posible para poder competir en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores. Jorge Fossati y Fabián Bustos están totalmente descartados.