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Alianza Lima definió el futuro de Federico Girotti para el resto del 2026: "Ceder..."

Alianza Lima sabe que Federico Girotti no ha rendido como se esperaba, por lo que tomaron una decisión sobre su futuro en la Liga 1 2026.

Francisco Esteves
Alianza Lima definió el futuro de Federico Girotti.
Alianza Lima definió el futuro de Federico Girotti. | Foto: Alianza Lima - X.
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A inicios de temporada Alianza Lima dio la hora en el mercado de fichajes anunciando la incorporación de Federico Girotti procedente de Talleres y por casi US$2 millones. No obstante, la contratación no ha funcionado como se esperaba debido a que el delantero lleva cero goles a poco de que culmine el Torneo Apertura 2026.

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Por ello, el periodista Gerson Cuba brindó información al respecto y reveló cuál ha sido la decisión del club blanquiazul sobre el futuro del artillero argentino. Mucho se venía diciendo en las últimas semanas acerca de un posible préstamo a otro equipo del extranjero.

"Alianza Lima, por ahora, no contempla ceder a Federico Girotti a ningún club", indicó el mencionado comunicador en sus redes sociales, dejando claro que el delantero no dejará Alianza Lima y se quedará, por lo menos, hasta que culmine la Liga 1 2026.

Federico Girotti, Alianza Lima

Federico Girotti con camiseta de Alianza Lima.

Recordemos que, hasta ahora, Federico Girotti no ha logrado convertir en lo que va del Torneo Apertura ni en los partidos que tuvo el cuadro íntimo en la Copa Libertadores. En los amistosos de pretemporada tampoco consiguió anotar.

Trayectoria de Federico Girotti

Estos han sido sus clubes:

  • River Plate
  • Talleres de Córdoba
  • San Lorenzo
  • Alianza Lima

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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