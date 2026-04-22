Erick Noriega, ex Alianza, interesa en campeón de Portugal tras destacar en Gremio: "Negociaciones"

Erick Noriega sigue destacando en las filas de Gremio, consolidándose como uno de los mejores peruanos que militan en el extranjero. El exjugador de Alianza Lima es considerado indiscutible en las filas del ‘Tricolor’ y ahora un portal internacional sorprendió al revelar que es seguido de cerca por un mítico club de Portugal.

PUEDES VER: Conmebol confirmó estadio para partidos como local de Sporting Cristal en Copa Libertadores

Erick Noriega interesa en campeón de Portugal tras destacar en Gremio

No es un secreto que Erick Noriega ha sostenido un gran rendimiento en las filas de Gremio, siendo un jugador esencial en la zona de pivote del cuadro brasileño, además de útil por su polifuncionalidad. Por ello, el portal ‘Markaj News’ reveló que el peruano es seguido de cerca por las filas de Sporting Lisboa de Portugal.

Según indicaron en su publicación, el ‘Samurái’ ha sido incluido en la lista de exploración del cuadro portugués en las últimas semanas, por lo que están analizando su rendimiento para poder realizar una oferta.

Erick Noriega es vinculado como posible fichaje de Sporting Lisboa de Portugal.

“El mediocampista de Gremio, Erick Noriega, está siendo monitoreado por el equipo portugués, Sporting CP. Según fuentes, el equipo de Rui Borges ha incluido al jugador de 24 años en discusiones de exploración en las últimas semanas”, mencionaron en su cuenta de ‘X’.

Cabe señalar que recientemente el defensa nacional también había sido vinculado con diversos equipos del fútbol francés e italiano, además de la oferta que había presentado el Atlanta United de la MLS. Una muestra de que su perfil llama la atención en el fútbol mundial.

Del mismo modo, ‘Markaj News’ indicó que Gremio ya tasó a Erick Noriega en un cifra cercana a los 8,5 millones de dólares para poder iniciar las conversaciones ante un posible fichaje. De darse esta operación, el ‘Samurái’ tendrá el privilegio de jugar en un club que disputa Champions League y que fue la cuna de Cristiano Ronaldo.

Números de Erick Noriega este 2026

En esa temporada, Erick Noriega ha sido considerado nuevamente como titular con Gremio, jugando un total de 19 partidos entre todas las competiciones, siendo una pieza vital en el mediocampo. El ‘Samurái’ ha logrado anotar un gol y brindar tres asistencias en lo que va del año.