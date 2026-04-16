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Entrenador de Gremio tuvo rotunda opinión sobre la función de Noriega tras victoria: "Lo que hicimos"

Gremio de Porto Alegre celebró su primera victoria en la Copa Sudamericana tras vencer a Deportivo Riestra en la fecha 2.

Antonio Vidal
El entrenador de Gremio tuvo palabras positivas sobre el rendimiento de Erick Noriega. Foto: composición Líbero/IG
El entrenador de Gremio tuvo palabras positivas sobre el rendimiento de Erick Noriega. Foto: composición Líbero/IG
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Gremio de Porto Alegre sacó un importante triunfo frente a Deportivo Riestra por la fecha 2 de la Copa Sudamericana, siendo esta la primera victoria del elenco brasileño en la competición. Tras el partido, el técnico Luís Castro habló sobre el encuentro y, sobre todo, de Erick Noriega, de quien tuvo palabras positivas.

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Entrenador de Gremio tuvo rotunda opinión sobre la función de Noriega tras victoria

Durante la conferencia de prensa, el entrenador habló sobre la función dentro del terreno de juego, esto teniendo en cuenta que el elenco brasileño jugó con línea de 3.

"Lo que hicimos fue que Noriega construyera con tres delanteros, como muchos equipos en el mundo, con dos mediocampistas por delante de la línea de tres, que controlan el juego y empujan a los laterales hacia adelante, a los extremos hacia adentro, y el delantero centro se proyecta más al ataque", empezó diciendo el técnico.

Además, el técnico del cuadro ‘Tricolor’ señaló que el planteamiento dio resultado al equilibrar tanto la zona ofensiva como la defensiva, aunque advirtió que podrían aplicar variantes en los próximos partidos.

"Quien juegue con una línea de tres debe jugar así, porque quedan muy pocos jugadores para la salida de balón y para equilibrar a los cinco hombres que aparecen en la línea contraria. Ahora bien, me parece que cuando no ganamos, el camino siempre tendrá que ser diferente para encontrar la victoria. Eso es lo que hicimos hoy. No la encontramos. Buscamos otras vías en busca de la victoria", complementó el técnico portugués.

¿Cuánto de calificación obtuvo Erick Noriega?

Cabe destacar que el mediocampista Erick Noriega recibió una calificación de 7,2 tras la victoria de Gremio ante Deportivo Riestra.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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