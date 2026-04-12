Erick Noriega se pronuncio fuerte tras sumar 5 partidos sin ganar con Gremio: "Estamos por..."

Tras empatar ante Internacional, el equipo del peruano Erick Noriega sumó 5 encuentros sin ganar entre Brasileirao y Copa Sudamericana.

Gary Huaman
Erick Noriega fue titular en el empate de Gremio ante Internacional de Porto Alegre.
Erick Noriega fue titular en el empate de Gremio ante Internacional de Porto Alegre. | Foto: Instagram/Noriega
Gremio de Porto Alegre no la viene pasando nada bien en el Brasileirao y la Copa Sudamericana. Tras su reciente empate ante Internacional, el Tricolor sumó su quinto partido sin conocer la victoria con tres derrotas y dos igualdades. Ante este escenario, Erick Noriega decidió pronunciarse en sus redes sociales con un importante mensaje.

Por medio de su cuenta de Instagram, Erick Noriega aseguró que podían conseguir buenos resultados si seguían mostrando “esa misma garra” y que, pese a los malos resultados que están obteniendo, se encuentran por el “camino correcto”.

¡Con esta misma garra y pasion vamos a conseguir todos nuestros objetivos juntos! ¡No se dio la Victoria pero estamos por el camino correcto! ¡Muito obrigado a toda torcida gremista, São incredível! JUNTOS SOMOS MAIS FORTES. BORA TRICOLOR”, escribió el exfutbolista de Alianza Lima.

Erick Noriega se pronunció en sus redes sociales.

Erick Noriega se pronunció en sus redes sociales.

¿Cómo le va a Erick Noriega en Gremio?

Pese a que Gremio no está atravesando por una racha positiva de resultados, Erick Noriega sí se ha vuelto una pieza clave en el esquema del entrenador Luis Castro.

Recientemente fue titular en el último empate del Tricolor ante Internacional por la jornada 11 del Brasileirao y tuvo una destacada actuación, siendo uno de los mejores valorados en su equipo junto a Arthur Melo y el arquero Weverton, que supo aguantar el empate tras la expulsión de su compañero.

Previo a este encuentro, Gremio perdió en su debut de la Copa Sudamericana ante Montevideo City en un encuentro en el que Erick Noriega había visto la tarjeta roja en un inicio, pero que el VAR subsanó con una amonestación de amarilla.

Anteriormente, el Tricolor había igualado con Remo y sumó dos derrotas consecutivas contra Palmeiras y Vasco da Gama.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

