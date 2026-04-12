En Brasil dieron fuerte opinión de Erick Noriega tras empate de Gremio en el clásico: "Tuvo un..."

Erick Noriega sigue obteniendo minutos con la camiseta de Gremio. El volante nacional venía de ser cuestionado por su último partido en Copa Sudamericana, pero el comando técnico decidió que sea titular en el empate ante Internacional por el clásico de Porto Alegre en la fecha 11 del Brasileirao. Tras ello, la prensa brasileña dio una categórica opinión sobre el desempeño del ‘Samurai’.

Prensa brasileña opinó de Erick Noriega tras empate de Gremio ante Internacional

El exjugador de Alianza Lima sigue siendo considerado como una pieza esencial en el esquema del DT Luis Castro, quien suele apelar a su gran polifuncionalidad. En ese sentido, para el clásico ante Internacional decidió colocarlo como un defensa líbero, para darle mayor rigidez a la zaga defensiva.

Erick Noriega tuvo una sólida actuación y su rendimiento no pasó desapercibido, ya que el medio brasileño ‘Ge Globo’ analizó su desempeño y valoró especialmente la gran cobertura que realizó en la zaga defensiva y fue una pieza clave en el juego del equipo, siendo esencial para la salida de balón.

Prensa de Brasil valoró el rendimiento de Erick Noriega ante Internacional

“Tuvo un buen desempeño como tercer defensa central, ayudando en la cobertura defensiva y la distribución del balón”, fue el análisis que compartió el citado medio en su publicación.

Además, ‘GeGlobo’ le otorgó una puntuación de 6.0 al rendimiento del ‘Samurái’, siendo la segunda más alta del equipo solo por detrás del portero Weverton, quien obtuvo 7.0.

Números de Erick Noriega con Gremio

En lo que va de la temporada, Erick Noriega ha sido considerado como titular en el plantel principal de Gremio, habiendo disputado un total de 17 partidos. El pivote de la selección peruana ha sido vital con un gol y tres asistencias, además de su gran aporte defensivo. Por ello, hasta el momento, el portal estadístico Sofascore le otorgó una valoración de 7.05 a su rendimiento.