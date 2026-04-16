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¿Será Barcelona? Messi sorprendió al realizar millonaria compra de club español: "La noticia del siglo"
Mediante redes sociales, el club anunció que la leyenda argentina será su nuevo propietario, señalando que esto representa un paso para consolidar sus objetivos.
¡Lionel Messi vuelve a sorprender al fútbol mundial! Se conoció que el astro argentino compró un importante club en España, esto en medio de un Mundial que ya se acerca y una eventual retirada del fútbol de élite. Sin embargo, esta adquisición lo mantiene más cerca del deporte al que tanto le ha dado.
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Lionel Messi sorprendió al realizar millonaria compra por club español
Diversos medios como ESPN, además del reconocido periodista internacional Fabrizio Romano, dieron a conocer la información de que el campeón del mundo ha comprado Unió Esportiva Cornellá, entidad fundada en 1951, perteneciente a la quinta categoría del sistema de ligas del fútbol de dicho país.
Cabe señalar que es la quinta categoría del sistema de ligas del fútbol masculino en España. Se trata de una competición de ámbito nacional, pero no profesional, organizada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y dividida en 18 grupos territoriales que disputan el campeonato en formato de ida y vuelta.
Messi es el nuevo dueño de Ue Cornellá. Foto: ESPN
Unió Esportiva Cornellá anunció por todo lo alto el nuevo ‘fichaje’ de Messi
Vía redes sociales, el club español no dudó en anunciar que ahora Messi será el nuevo propietario.
“¡La noticia del siglo! Leo Messi, nuevo propietario de la UE Cornellà”, escribieron vía redes sociales. Pero esto no fue todo, pues en el artículo donde dieron a conocer esta noticia colocaron lo siguiente: "Con esta operación, refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya".
"Una nueva etapa en la historia del club. Proyecto a largo plazo. Impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento”, escribió UE Cornellà.
Ue Conerllá anunció por todo lo alto esta compra
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