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¿Contra Messi o Ronaldo? El posible rival internacional para la despedida de Paolo Guerrero
Se dio a conocer información sobre un posible rival para la despedida de Paolo Guerrero, quien a sus 42 años oficializó su retiro esta temporada.
Como se sabe, Paolo Guerrero anunció que esta temporada se retirará del fútbol, a sus 42 años el delantero de Alianza Lima espera poder despedirse siendo campeón con el equipo de sus amores. No obstante, existe la posibilidad de que, como homenaje, se realice una despedida para el máximo goleador de la selección peruana, la cual sería ante un poderoso equipo internacional.
Cabe señalar que, en su momento, desde la FPF vieron con muy buenos ojos la idea de realizarle un partido de exhibición al ‘Depredador’. Es en ese sentido que, de acuerdo con información del periodista Gustavo Peralta en el programa “Linkeados”, se dio a conocer el posible rival para enfrentarse a Guerrero.
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El posible rival internacional para la despedida de Paolo Guerrero
Se espera que el partido para despedir a Guerrero sea contra un gran equipo. No obstante, se puede esperar que el partido sea contra los equipos de las leyendas del fútbol actual, es decir Cristiano Ronaldo o Lionel Messi.
"¿Despedida de Paolo Guerrero? Eso va después, con otro rival. Puede ser Al Nassr, según el empresario. Me contaron que los filtros para llegar a presentar esa propuesta ya la habían pasado. Ahora hay que ver si eso se materializa”, fue la información proporcionada por Peralta.
Cabe señalar que, por el momento, no existe información oficial sobre la organización de un partido de despedida, aunque se espera que en los próximos meses se pueda conocer más detalles para realizarle un homenaje a Paolo Guerrero.
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