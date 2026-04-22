Alianza Lima sufre su primera baja confirmada para partido ante Atlético Grau por Liga 1

Alianza Lima está enfocado en seguir obteniendo victorias en lo que va de la temporada para seguir en camino a quedarse con el título del Torneo Apertura 2026 y aumentar sus chances de campeonar en la Liga 1. Sin embargo, recientemente se conoció que los blanquiazules tendrán que asumir una sensible baja en su plantel para su próximo partido ante Atlético Grau por la fecha 12.

Alianza Lima sufre su primera baja confirmada para partido ante Atlético Grau

Los blanquiazules saben que necesitan a cada una de sus figuras para acercarse al título. No obstante, en la previa del partido ante Atlético Grau se conoció que Pablo Guede no podrá considerar al defensa nacional Renzo Garcés en su lista de convocados.

El zaguero es considerado como un jugador indiscutible en la zaga defensiva de Alianza Lima en esta temporada y es uno de los goleadores del equipo, por lo que ausencia representa un golpe para los intereses de los ‘íntimos’. No obstante, cabe señalar que no se trata de una lesión, sino que se encuentra suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Renzo Garcés no será considerado para el duelo ante Atlético Grau por suspensión.

Garcés jugó todo el partido en la histórica goleada por 8-0 ante Cusco FC y terminó recibiendo la tarjeta amarilla, sumando un total de cinco en lo que va del Torneo Apertura. Por ello, el defensa nacional no podrá ser considerado en la nómina para viajar a Piura para enfrentar a Atlético Grau.

De esta forma, el DT Pablo Guede deberá analizar las opciones que tiene en su plantel para poder suplir la ausencia de Renzo Garcés como el referente en su dupla de centrales, aunque, lo más probable es que su lugar lo ocupe Gianfranco Chávez.

¿Cuándo volverá a jugar Renzo Garcés con Alianza Lima?

Afortunadamente para los hinchas de Alianza Lima, la suspensión de Renzo Garcés será solo por una fecha. De esta forma, el central estará disponible para el próximo duelo de los blanquiazules que se jugará el sábado 2 de mayo ante CD Moquegua por la jornada 13 del Torneo Apertura.