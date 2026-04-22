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¿Regresa? Ferrari dejó un mensaje que emocionó a los hinchas de la U: "Mi teléfono está abierto"

Jean Ferrari sorprendió a todos los hinchas de Universitario que anhelan su regreso para salir tetracampeones de la Liga 1 2026.

Francisco Esteves
Jean Ferrari dejó un mensaje que emocionó a Universitario.
Jean Ferrari dejó un mensaje que emocionó a Universitario. | Foto: Universitario - X.
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Uno de los candidatos a llevarse el título de la Liga 1 este 2026 es Universitario de Deportes, pero lamentablemente no ha iniciado bien el Torneo Apertura debido a que marcha lejos del primer puesto. Ante ello, Jean Ferrari sorprendió a todos los hinchas con un comentario que los llena de ilusión.

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En diálogo con el programa Fútbol Satélite, el antiguo administrador de la 'U' y actual director general de la Federación Peruana de Fútbol habló sobre lo que viene sucediendo en tienda crema esta temporada, pero se negó tajantemente a opinar acerca de Javier Rabanal y su prematura salida.

"Lo que yo pueda decir va a ser una palabra pesada, así que prefiero mantener mi silencio. Si en caso necesitan una opinión mi teléfono siempre va a estar abierto", indicó Jean Ferrari para sorpresa de todos los hinchas de Universitario de Deportes, ya que algunos lo interpretaron como un posible retorno.

Pese a ello, todo apunta a que el hombre de la FPF únicamente señaló que está dispuesto a brindar su consejo a la actual directiva de la 'U', sobre todo al momento de elegir al director técnico que reemplazará a Javier Rabanal por el resto de la presente Liga 1 y Copa Libertadores 2026.

Jean Ferrari habló sobre Sekou Gassama

"Ha sido todo muy raro. La respuesta te la tendría que dar Álvaro Barco, porque yo hasta hoy no entendí el haber traído un jugador, primero, de esas características. Dos, de no jugar. Tres, sin que conozca realmente lo que es jugar en un fútbol como este", precisó Jean Ferrari.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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