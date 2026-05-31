Vale casi medio millón, es figura en clásico rival y suena para llegar a Universitario: "Pronto"

Universitario de Deportes está en la obligación de consagrarse en el Torneo Clausura para encaminarse al tetracampeonato de la Liga 1. No obstante, los cremas saben que deben reforzarse de la mejor manera ante el bajo rendimiento de algunos jugadores. En ese contexto, revelaron que están interesados en sumar a un futbolista con una importante cotización y que milita en un clásico rival.

Vale casi medio millón, es figura en clásico rival y suena para llegar a Universitario

La dirección deportiva crema sabe que necesita un plantel con variantes para cubrir cualquier necesidad del equipo. Por ello, el periodista Enrique Vega reveló que el futbolista Emilio Saba, una de las grandes figuras de Sport Boys, está cerca de llegar a un acuerdo con Universitario.

Según indicó el hombre de prensa, el lateral nacional tiene negociaciones avanzadas con el club y muestra gran disposición para mudarse a la escuadra de Ate. De esta forma, solo es cuestión de tiempo para que se concrete la operación.

Emilio Saba tiene negociaciones encaminadas para llegar a Universitario

“Emilio Saba se acerca a Universitario de Deportes. Hay negociaciones encaminadas y existe buena disposición entre las partes para concretar la operación. De no surgir inconvenientes, su llegada al cuadro crema podría cerrarse pronto”, indicó el citado comunicador.

Cabe señalar que Emilio Saba tiene contrato con Melgar, club dueño de su pase, por lo que los cremas deberán cerrar un acuerdo con el cuadro arequipeño para que se rompa el préstamo del jugador con la ‘Misilera’.

Valor de mercado de Emilio Saba

El defensa de 25 años ha mostrado una gran mejora en su juego desde su llegada a Sport Boys, motivo por el que el portal internacional Transfermarkt pasó a valorizarlo en 375 mil euros en el mercado de pases. Es una cifra que se perfila a seguir creciendo, considerando su proyección y gran momento.