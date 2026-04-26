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Administrador de la 'U' impacta con firme confesión: "Mirar con ambición el próximo torneo"

Franco Velazco utilizó sus redes sociales para realizar una publicación que sorprendió a muchos hinchas. ¿Será que renunció al Torneo Apertura? Te lo contamos aquí.

Antonio Vidal
Franco Velazco Sorprendió con publicación. Foto: composición Líbero/Colectivo World
Franco Velazco Sorprendió con publicación. Foto: composición Líbero/Colectivo World
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Universitario de Deportes busca consolidarse en lo más alto en disciplinas como el fútbol y el vóley. En ese sentido, en el deporte rey, la ‘U’ sigue luchando por mantener su ilusión en el Torneo Apertura. Sin embargo, en el vóley la realidad fue distinta, pues las ‘Pumas’ quedaron en el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley tras imponerse 3-0 ante Géminis.

En ese contexto, mediante redes sociales, el administrador crema, Franco Velazco, no dudó en pronunciarse sobre el podio conseguido por el equipo dirigido por Francisco Hervás, y las felicitó por este logro.

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Administrador de la 'U' impacta con firme confesión

Mediante la red social X, el administrador de la ‘U’ sorprendió a los hinchas al destacar el esfuerzo realizado por las jugadoras para conseguir la medalla de bronce. Además, resaltó que es necesario potenciar el vóley con el objetivo de ser campeonas de la LPV la próxima temporada.

Muy orgullosos de nuestras Pumas, este logro es parte de un proceso de crecimiento sostenido en la disciplina: ascenso a primera división, quinto lugar, cuarto puesto y hoy subirnos al podio por primera en nuestra historia con una merecida medalla de bronce. Ahora nos corresponde mirar con ambición el próximo torneo y para ello, necesitamos que Universitario crezca y mejore aún más su infraestructura en voley, así como reforzar nuestro equipo, objetivos que nos hemos propuesto lograr para el inicio de la próxima temporada. ¡Felicitaciones Pumas, y Dale U!”, escribió Velazco mediante X.

Administrador de Universitario felicitó al equipo de vóley por el tercer lugar en la LPV

Administrador de Universitario felicitó al equipo de vóley por el tercer lugar en la LPV

Universitario consigue el tercer lugar en la Liga Peruana de Vóley

Tras ganar 3-0 a Géminis, Universitario se coronó con la medalla de bronce, algo que fue anunciado por todo lo alto en sus redes sociales, ya que es la primera vez que consiguen este logro.

“El bronce es nuestro. Por primera vez en la historia, nuestras Pumas lograron el tercer lugar de la LPV. ¡Juntos por más objetivos cumplidos!”, fue su publicación.

Universitario se quedo con la medalla de bronce de la LPV

Universitario se quedo con la medalla de bronce de la LPV

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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