Universitario venció 3-1 a fuerte rival y es candidato para conquistar el título del Apertura

Universitario de Deportes tiene como objetivo conquistar el título nacional a final de esta temporada y darle una alegría a sus hinchas. Si bien la atención está principalmente en el equipo que disputa la Liga 1, el cuadro crema también se enfoca en destacar en la Liga Femenina. En ese panorama, el equipo acaba de conseguir un nuevo triunfo que lo pone como candidato al título del Torneo Apertura.

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Universitario venció 3-1 a fuerte rival y es candidato al título del Torneo Apertura

En esta ocasión no nos referimos al equipo dirigido por Jorge Araujo, sino que se trata de la delegación femenina de Universitario que viene destacando en la Liga Femenina 2026. Precisamente, el cuadro crema asumió un vital encuentro ante Sporting Cristal y terminó quedándose con la victoria por un marcador de 3-1.

Universitario Femenino venció 3-1 a Sporting Cristal por la Liga Femenina

Este compromiso era vital ya que enfrentaba a dos cuadros que tienen como objetivo ser campeones al final de año. Las 'rimenses’ lograron adelantarse en el marcador por medio de Tamara Alves. La brasileña le daba esperanzas a Cristal y se fue al descanso con el partido a su favor.

Sin embargo, el DT de la ‘U’, Carlos Véliz, realizó ajustes en su planteamiento y logró remontar el marcador. A los nueve minutos del segundo tiempo, Cindy Novoa puso el empate y empezaba con la remontada. Más adelante, Daiana Farías marcó el 2-1 con un gran cabezazo tras un gran centro de Stephanie Lacoste, que ya empezaba a brillar.

Sobre el final del partido, la popular 'Fefa' demostró el porqué es capitana del equipo y tomó la responsabilidad de ejecutar un penal, que con un magistral disparo puso el 3-1 final en el marcador. Con esta victoria, la 'U' es líder del Torneo Apertura gracias a su diferencia de goles y reafirma su condición de favorito para el título.

Así va la pelea por el liderato en el Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026