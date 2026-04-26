Futbolista chileno que jugó en Universitario reveló si volverá al club: "El de arriba sabe"

Universitario de Deportes ha tenido a diversos jugadores con nacionalidad chilena, sin embargo, hay algunos que destacaron más que otros por su desempeño en el club. Ese es el caso de Guillermo Larios, quien jugó en el equipo merengue, se fue y ahora reveló si desea regresar a la escuadra donde hizo su debut profesional en el fútbol.

Jugador chileno que jugó en Universitario reveló si volverá al club crema

Larios, quien visitará el Estadio Monumental de Ate para enfrentar a Universitario con Alianza Atlético, fue consultado de forma directa por el periodista Raúl Chavez si volverá al club crema.

El polifuncional jugador del cuadro de Sullana dejó en claro que ese traspaso se verá con el pasar del tiempo y se lo encarga a Dios para que se concrete.

"¿Regresar a la 'U'? Eso lo veremos con el tiempo, solo el de arriba sabe nada más", afirmó Guillermo Larios, delantero de Alianza Atlético.

Guillermo Larios reveló que su regreso a Universitario depende del tiempo, su rendimiento y lo que Dios decida

Asimismo, Larios fue preguntado sobre si anota gol contra Universitario de Deportes lo celebrará o le guardaría respeto por los hinchas.

El futbolista de nacionalidad peruana y chilena de 23 años manifestó que no haría ningún festejo si mete una anotación en el Estadio Monumental del cuadro crema.

"¿Celebrar un gol contra la 'U'? No, siempre hay respeto por todo lo que me dieron y por todo lo que representan para mí", aseguró.

¿Cómo le fue a Guillermo Larios en Universitario?

Guillermo Larios salió de Universitario de las divisiones menores y tras debutar en la primera división en 2021 disputó un total de 29 encuentros, marcando solo un gol. En 2022 salió del club y firmó por Alianza Atlético, donde es figura principal.

Universitario vs Alianza Atlético por Torneo Apertura de la Liga 1

Universitario de Deportes se enfrentará a Alianza Atlético el domingo 26 de abril de 2026 a las 18.00 p. m. por la jornada 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Monumental de Ate.