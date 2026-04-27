¡Lo último! Juan Reynoso es opción para ser entrenador de Universitario: "Está ahí"

Perder ante Alianza Atlético en el Monumental fue el golpe que desató una crisis en Universitario. La opción de que Jorge Araujo asuma la dirección técnica quedó descartada y la directiva trabaja contrarreloj para encontrar a un entrenador con los galardones necesarios para revertir el complicado momento.

"Como todo está cambiante en Universitario, la semana pasada era un no rotundo para Reynoso y no lo habían contactado, pero hoy, en esta madrugada que estaban reunidos, pusieron el nombre de Juan Reynoso y dijeron: ‘A ver, analicemos'. El nombre está sobre la mesa, no significa que va a llegar, pero está ahí", contó Peralta.

Gustavo Peralta contó en 'Hablemos de Max' que en Universitario todo está cambiando y, si hace una semana el nombre de Juan Reynoso estaba descartado, ahora figura entre las alternativas que maneja el club.

¿Juan Reynoso quiere volver a Universitario?

El representante de Juan Reynoso habló la semana pasada sobre la posibilidad de que el entrenador nacional asuma la dirección técnica del cuadro crema. Gustavo Peralta indicó en esa comunicación que están alerta ante cualquier contacto.

"Juan Reynoso es un técnico que está a la mano, está disponible. Hablé con su representante y nos dijeron que no los han contactado, pero están alerta si es que los llaman", manifestó.

Es importante señalar que, si Juan Reynoso es el elegido por Universitario, el entrenador no podrá estar en el banquillo de la U en el Apertura porque ya dirigió a Melgar y, según la norma, un DT no puede dirigir a dos equipos de la Liga 1 en un mismo campeonato.